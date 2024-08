障がい児福祉サービスの実績管理を補助！コノベル「実績記録票機能」

VISHは、同社が開発・提供をする児童発達支援・放課後等デイサービス向けクラウドサービス「コノベル」にて、障がい児福祉サービスの実績記録の管理を補助する「実績記録票機能」のリリースをしました。

コノベル「実績記録票機能」

■実績記録票とは?

児童発達支援・放課後等デイサービスでは、施設の運営をするにあたり、利用者へのサービスの提供実績を記録する「実績記録票」と呼ばれる書類を保管・管理をすることが義務付けられています。

実績記録票には、サービス提供の根拠を示すために利用日ごとに必ず保護者確認が必要とされており、施設の職員は子どもたちへの支援が終わった後に、保護者の方に確認作業を実施します。

現在療育現場では、実績記録票の作成や保護者確認は紙で運用していることが多く、利用人数分の紙を印刷して用意する必要があり、保護者確認についても保護者と職員が対面した状態で確認を行っています。

■リリースの経緯

発達に障がいを抱えた子どもたちに対して必要な支援を提供する児童発達支援・放課後等デイサービスでは、社会全体で子どもたちへの療育の必要性が認められ、現在では全国で約30,000施設以上の施設が設置されています。

しかし、施設数の増加に伴い、子どもたちへの療育提供や居場所の確保は実現したものの、現場で働く職員の事務作業の膨大さや煩雑化によって、子どもたちへの支援や家族支援を含めた保護者とのコミュニケーションの時間確保が困難であるのが現状です。

実際の業務では、実績記録票の作成業務に加え、保護者への確認作業をする際に「児童自らが通所を行う」場合や、「月に数回しか保護者と職員が会えない」といったケースもあり、実績記録票の保護者確認がスムーズに実施できないことが、職員と保護者双方の負担になっています。

コノベルでは業界初となる児童発達支援・放課後等デイサービスに特化をした専用アプリを通じて、こうした現状を解決すべく、今回新たに「実績記録票」機能の提供を開始しました。

■「実績記録票機能」の特徴

実績記録票機能では、以下の機能を活用できます。

1. 実績記録票の作成

医療型児童発達支援/児童発達支援/放課後等デイサービス/保育所等訪問支援の4事業での実績記録票の作成が可能です。

保護者アプリからの連絡とシステムが連動することで利用実績は自動で作成されるため、集計作業もスムーズに行うことができます。

実績記録票作成画面イメージ

2. 専用アプリによる実績記録票の保護者確認機能

従来紙で行っていた実績記録票の保護者確認が専用アプリから行えることで、職員と保護者の負担軽減に加え、施設のペーパーレス化が実現可能です。

コノベルを活用することで、環境への被害を低減させることが可能です。

専用アプリでの保護者確認イメージ

3. 実績記録票の帳票出力

保護者専用アプリと連動して作成された実績記録票は、帳票として出力することが可能です。

事業者が利用者へのサービス提供時に報酬を受け取るための「国保連請求」を行う際に必要な帳票も、PDF出力がボタンクリックのみでできるため、作業負担を大幅に軽減します。

4. 実績登録、保護者確認漏れアラート表示

実績記録の登録や保護者からの確認漏れを見逃さないアラート表示機能も実装しています。

この機能を活用することで、従来手動により発生しうる実績漏れなどのミスや職員の負担を大幅に軽減します。

アラート表示機能イメージ

※画面上の利用者名は架空の人物です。

