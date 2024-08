宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」から、本格的なバーガーの味わいをシェアして楽しめる「チーズバーガーピザ」シリーズが登場。

「お肉感溢れるジューシーなビーフパティ」をトッピングした「チーズバーガークワトロ」と「ザクザク食感が楽しいクリスピーチキン」をトッピングした「チーズチキンバーガークワトロ」のクワトロ・ピザ2種、合計8種類の味わいが楽しめます☆

ドミノ・ピザ「チーズバーガーピザ」

販売期間:2024年8月9日(金)〜10月13日(日)

販売店舗:全国のドミノ・ピザ店舗

ドミノ・ピザに、本格的なバーガーの味わいがシェアして楽しめる「目をつぶったらバーガー!?」をコンセプトに開発された新メニューとして「チーズバーガーピザ」シリーズが登場。

「チーズバーガークワトロ」と「チーズチキンバーガークワトロ」のクワトロ・ピザ2種、合計8種類の味わいが楽しめます。

2種類のクワトロ・ピザにはともに、濃厚なコクが特徴的なチェダーソースをベースに、バーガーの王道の味わいを堪能できる「チーズバーガーピザ」、日本人好みの“マヨソース×てりやきソース”の組み合わせが絶品の「てりやきバーガーピザ」を使用。

さらにチェダーソースをさらにふんだんにトッピングした「ダブルチェダーバーガーピザ」、燻しベーコンの香りとビーフパティ2のお肉感がたまらない「ベーコンバーガーピザ」が堪能できます。

「チーズバーガークワトロ」には濃厚なチーズのコクが特徴的なチェダーソースをベースに「お肉感溢れるジューシーなビーフパティ」をトッピング。

「チーズチキンバーガークワトロ」には「ザクザク食感が楽しいクリスピーチキン」がトッピングされています。

4種の味を、ビーフパティかチキンクリスピーの2パターンから好きな方を選んで楽しめるメニューです。

クワトロ・ピザであれば、4種類の異なる味わいが1ピースごとに分かれていて簡単にシェアできるのも嬉しいポイント。

大人数で集まった際でも、もちろん1人でも、異なる様々なバーガーの味わいが満喫できる、バーガーとピザの利点を掛け合わせていいとこ取りを実現した、ドミノ・ピザ渾身の1枚です。

※4種類の味は、それぞれ単体でも購入できます

チーズバーガークワトロ

内容:

チーズバーガーピザてりやきバーガーピザダブルチェダーバーガーピザベーコンバーガーピザ

価格:

オフライン価格(電話、店頭注文)<デリバリー>Sサイズ:3,330円〜、Mサイズ:4,230円〜、Lサイズ:4,930円〜<お持ち帰り半額>Sサイズ:1,665円〜、Mサイズ:2,115円〜、Lサイズ:2,465円〜オンライン価格(WEB、アプリ注文)<デリバリー>Sサイズ:1,700円〜、Mサイズ:2,600円〜、Lサイズ:3,300円〜<お持ち帰り>Sサイズ:1,190円〜、Mサイズ:2,100円〜、Lサイズ:2,465円〜

こだわりの100%ビーフパティをトッピングした、ジューシーな「チーズバーガークワトロ」

全てのピースにお肉感溢れるビーフパティがトッピングされたクワトロ・ピザです。

チーズチキンバーガークワトロ

内容:

チーズチキンバーガーピザてりやきチキンバーガーピザダブルチェダーチキンバーガーピザベーコンチキンバーガーピザ

価格:

オフライン価格(電話、店頭注文)

<デリバリー>Sサイズ:2,750円〜、Mサイズ:3,450円〜、Lサイズ:4,150円〜

<お持ち帰り半額>Sサイズ:1,375円〜、Mサイズ:1,725円〜、Lサイズ:2,075円〜

オンライン価格(WEB、アプリ注文)

<デリバリー>Sサイズ:1,630円〜、Mサイズ:2,330円〜、Lサイズ:3,030円〜

<お持ち帰り>Sサイズ:1,120円〜、Mサイズ:1,725円〜、Lサイズ:2,075円〜

ザクザク食感の衣と柔らかいチキンがたまらないクリスピーチキンをトッピングした「チーズチキンバーガークワトロ」

クリスピーチキンとチーズが絶妙にマッチした一枚です。

1)チーズ(チキン)バーガーピザ

100%ビーフパティまたはクリスピーチキンに、みじん切りにしたピクルスがアクセントになった「チーズ(チキン)バーガーピザ」

ほかにも、マヨネーズをベースにマスタードや玉ねぎを合わせた特製バーガーソースを合わせています。

ベースに使用した濃厚なコクが特徴的なチェダーソースと特製バーガーソースの組み合わせは、チーズ好きも納得なチーズバーガーの味わいです。

2)てりやき(チキン)バーガーピザ

「てりやき(チキン)バーガーピザ」の味の決め手となるてりやきソースは、日本人の好みに合うよう、本みりんと数種類の糖類を使用したオリジナルのソース。

さらに、焼いた際に分離しないように特製のマヨネーズソースも開発されています。

ビーフパティはもちろん、クリスピーチキンとの相性も抜群の1枚です。

3)ダブルチェダー(チキン)バーガーピザ

ベースにも使用しているチェダーソースを、トッピングの上からもたっぷりとかけた「ダブルチェダー(チキン)バーガーピザ」

色鮮やかで濃厚なチーズ特有のコク深さを思う存分堪能できる1枚です。

4)ベーコン(チキン)バーガーピザ

国産の山桜チップで強めにいぶしたスモーキーな風味の燻しベーコンを使った「ベーコン(チキン)バーガーピザ」

燻しベーコンとビーフ100%パティまたはクリスピーチキンを合わせた、お肉の美味しさをとことん味わえる1枚です。

バーガーセット

価格:お持ち帰りS 1,720円〜

「チーズバーガーピザ」をその日の気分ごとに楽しめる、”大人数でバーガーを楽しみたい!”という方にぴったりな「バーガーセット」が新たに登場。

「チーズバーガークワトロ」か「チーズチキンバーガークワトロ」に、好きなドリンク2本とサイドメニュー1品がセットになったメニューです。

ピザBENTO

2024年7月22日より「マイドミノ」から、“ちょうどいい”コンパクトサイズのお弁当へリニューアルを果たした「ピザBENTO」

「ピザBENTO」でも、「チーズバーガーピザ」シリーズが楽しめます。

「ピザBENTO」は、「チーズバーガーピザ」「てりやきバーガーピザ」が対象で、ビーフパティとクリスピーチキンの2種、各4種類が選べます。

さらに、プラス150円で好きなドリンクがつけられます。

同じ味、同じ美味しさ、同じ時間をみんなで楽しくシェアできる、「目をつぶったらバーガー!?」をコンセプトに開発された新メニュー。

ドミノ・ピザにて2024年8月9日より販売が開始される「チーズバーガーピザ」シリーズの紹介でした☆

※注文方法により、価格が異なります

※オンライン価格はお持ち帰り半額適用外となります。

※ネット注文限定価格に対しては割引・その他のクーポンの併用はできません

