ÆâÍ÷²ñ¤ò7/31¡Á8/1¤Ë³«ºÅ¡ª¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖCROSSCOOP¿·¶¶¡×

東京を中心にレンタルオフィス「CROSSCOOP」を運営するヒューリックビズフロンティアは、2024年7月31日(水)、8月1日(木)にレンタルオフィス「CROSSCOOP新橋」の内覧会を開催します。

CROSSCOOP新橋

新橋レンタルオフィス

ここ数年でフレキシブルオフィスの利用は大幅に広がり、昨今ではさまざまな規模の企業や業種の方に利用されています。

特にコロナ禍以降急速に増えているのが、リモートワークの普及による「サテライトオフィス」「ハイブリッドワーク」としての利用です。

今回CROSSCOOP新橋では3名から10名用のよりニーズの多い個室を、新たに29室用意しました。

また、契約期間は最短2ヶ月から、保証金は1ヶ月分と、入居時は借りやすく、退去時は返しやすいオフィスプランもリリースしました。

■内覧会詳細

日時: 2024年7月31日(水)〜8月1日(木) 10:00〜17:00

場所: 東京都港区新橋1-1-13

予約: 不要(上記の日程以外でも内覧可能ですのでご連絡ください。)

予約不要で、開催当日の10:00〜17:00に現地に来ていただいた方にオフィスを案内します。

内覧当日はレンタルオフィスCROSSCOOP新橋のラウンジを1日無料で利用が可能であります。

尚、当日契約を決定いただいたお客様には大幅な特典の提案もしています。

■CROSSCOOP新橋 施設概要

名称 :CROSSCOOP新橋

所在地 :東京都港区新橋1-1-13

アクセス:JR 新橋駅(徒歩5分)、東京メトロ銀座線 新橋駅(徒歩4分)、

都営地下鉄三田線 内幸町駅(徒歩2分)

面積 :3,268平方メートル(約988坪)

施設規模:個室54部屋、座席数673席/会議室8部屋、セミナールーム/

ラウンジスペース/コワーキングスペース/カフェスペース

開設日 :2019年8月28日

<CROSSCOOP新橋利用可能設備>

共有設備 :有人受付(平日9:00〜18:00)、郵便物・宅配物受領可能、

登記住所利用可能、ラウンジ、無料会議室(複数用意)、

複合機(別途費用)、シュレッダー、給湯室、ラウンジ、

コワーキングスペース

オフィス設備:デスク・椅子・キャビネット、エアコン(24時間)、

セキュリティシステム

付属サービス:24時間365日利用可能(※全館停電日等除く)、

インターネット利用可能(有線/無線LAN)、

電話・FAX・複合機利用可(別途費用)

※入居開始前に、利用開始にあたっての審査があります。

