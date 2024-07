Ayumu Imazuが、8月2日に新曲「Superstar」を配信リリース。あわせて、新アーティスト写真が公開された。

参考:Ayumu Imazuが示したオーディエンスとの一体感と進化 ホールツアー『EYE TO EYE』東京公演

同楽曲はアメリカ ニューヨークで培われた音楽センスに加え、洗練されたグルーヴがドラマティックに織りなしていく2024年渾身のダンスナンバー。これまで築いてきた足跡を振り返り、自身への挑戦も課したAyumu Imazuのアイデンティティが深く感じられる作品に仕上がっているとのこと。

また、音楽配信サービスのApple Music、Spotify、Amazon Musicでは、配信前の楽曲を事前にライブラリ予約できるPre-Add/Pre-Saveも開始されている。

7月25日には『SONAR MUSIC』(J-WAVE)にて新曲「Superstar」の初オンエアが決定。さらに、出演が決定している8月10日の『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』、8月17日の『SUMMER SONIC 2024』では、7月5日にリリースされたPocari Sweat 香港 2024『ありがとう青春』篇のCMソング「Where Do We Go!」とあわせて初披露される予定とのこと。

なお、Ayumu Imazuは11月15日、16日に自身初となる自主企画ライブ『SOLOS』を東京 Spotify O-EASTにて開催する。(文=リアルサウンド編集部)