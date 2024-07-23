オールスターゲームのスタメン発表！ 先発は全パ・山福也、全セ・才木浩人

「オールパシフィック−オールセントラル」



＜7月23日 エスコンF 第1戦＞



試合開始 18：30



先攻：全セ 後攻：全パ



◆ パシフィック・リーグ



（右）水谷［日本ハム］



（指）山粼福也［日本ハム］



（左）近藤［ソフトバンク］



（中）万波［日本ハム］



（二）田宮［日本ハム］



（三）郡司［日本ハム］



（捕）マルティネス［日本ハム］



（遊）上川畑［日本ハム］



（一）岡［ロッテ］



P. 山粼福也［日本ハム］



◆ セントラル・リーグ



（中）近本［阪神］



（右）丸［巨人］



（二）牧［DeNA］



（一）岡本和［巨人］



（三）村上［ヤクルト］



（指）オースティン［DeNA］



（左）細川［中日］



（遊）小園［広島］



（捕）山本［DeNA］



P. 才木［阪神］