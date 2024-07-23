オールスターゲームのスタメン発表！ 先発は全パ・山福也、全セ・才木浩人
「オールパシフィック−オールセントラル」
＜7月23日 エスコンF 第1戦＞
試合開始 18：30
先攻：全セ 後攻：全パ
◆ パシフィック・リーグ
（右）水谷［日本ハム］
（指）山粼福也［日本ハム］
（左）近藤［ソフトバンク］
（中）万波［日本ハム］
（二）田宮［日本ハム］
（三）郡司［日本ハム］
（捕）マルティネス［日本ハム］
（遊）上川畑［日本ハム］
（一）岡［ロッテ］
P. 山粼福也［日本ハム］
◆ セントラル・リーグ
（中）近本［阪神］
（右）丸［巨人］
（二）牧［DeNA］
（一）岡本和［巨人］
（三）村上［ヤクルト］
（指）オースティン［DeNA］
（左）細川［中日］
（遊）小園［広島］
（捕）山本［DeNA］
P. 才木［阪神］
＜7月23日 エスコンF 第1戦＞
試合開始 18：30
先攻：全セ 後攻：全パ
◆ パシフィック・リーグ
（右）水谷［日本ハム］
（指）山粼福也［日本ハム］
（左）近藤［ソフトバンク］
（中）万波［日本ハム］
（二）田宮［日本ハム］
（三）郡司［日本ハム］
（捕）マルティネス［日本ハム］
（遊）上川畑［日本ハム］
（一）岡［ロッテ］
P. 山粼福也［日本ハム］
◆ セントラル・リーグ
（中）近本［阪神］
（右）丸［巨人］
（二）牧［DeNA］
（一）岡本和［巨人］
（三）村上［ヤクルト］
（指）オースティン［DeNA］
（左）細川［中日］
（遊）小園［広島］
（捕）山本［DeNA］
P. 才木［阪神］