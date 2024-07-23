山福也と才木浩人 (C)Kyodo News

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「オールパシフィック−オールセントラル」

＜7月23日　エスコンF　第1戦＞

試合開始 18：30

先攻：全セ　後攻：全パ

◆ パシフィック・リーグ

（右）水谷［日本ハム］

（指）山粼福也［日本ハム］

（左）近藤［ソフトバンク］

（中）万波［日本ハム］

（二）田宮［日本ハム］

（三）郡司［日本ハム］

（捕）マルティネス［日本ハム］

（遊）上川畑［日本ハム］

（一）岡［ロッテ］

P. 山粼福也［日本ハム］

◆ セントラル・リーグ

（中）近本［阪神］

（右）丸［巨人］

（二）牧［DeNA］

（一）岡本和［巨人］

（三）村上［ヤクルト］

（指）オースティン［DeNA］

（左）細川［中日］

（遊）小園［広島］

（捕）山本［DeNA］

P. 才木［阪神］