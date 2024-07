EURO2024でオランダに敗れたルーマニア代表、ロッカールームを掃除して去る「サッカーの魔法を感じさせてくれた」

火曜日に行われたEURO2024のベスト16で、オランダに0-3と敗れて大会を去ることになったルーマニア代表。

2000年大会で準々決勝まで進出して以来、EUROでもワールドカップでもノックアウトステージまで到達することができていなかったが、24年ぶりにグループステージを突破することに成功。ベスト8には至らなかったものの、復活を印象付ける大会となった。

そしてUEFAがソーシャルメディアに投稿したレポートによれば、ルーマニア代表は自分たちが使ったロッカールームをきれいに掃除して去っていたとのこと。

💛 🇷🇴 The perfect guests. Following their elimination from #EURO2024 last night, @hai_romania left their Munich dressing room spotless with a touching letter to their German hosts. pic.twitter.com/UZwmxqxyjk