富士急ハイランドに、お子さん向けの水遊び広場「キッズジャッパーン!」が期間限定で登場。

3つのスライダーと2つのプールで構成された、ひえひえ天然水で暑さを吹き飛ばせる夏だけのアクティビティです☆

富士急ハイランド「キッズジャッパーン!」

開催期間:2024年7月13日(土)〜9月16日(月・祝)予定

営業時間:11:00〜16:00

※雨天・強風や雷などにより営業時間の変更や営業を休止する場合があります

利用料金:

フリーパス・トーマスランドパスをお持ちの方 500円

入園券のみで利用される方 1,000円

※1歳から有料です(オムツの取れていないお子様はオムツ専用プールのみ利用可)

有料休憩所:2,000円 ※テーブル1台、イス4脚

付帯施設:男女別更衣室、トイレ、シャワー、有料休憩所

入園無料の富士急ハイランドに、2024年7月13日からお子さん向け水遊び広場「キッズジャッパーン!」が期間限定でオープン。

1,100平方メートルの敷地に、3つのスライダーと2つのプールで構成された「キッズジャッパーン!」は、カラフルでわくわくする見た目でお子様も大満足のアクティビティです!

「トロピカルメインスライダー」は、長さ5mとお子様にとってはダイナミックなスライダーが2つ並ぶアクティビティ。

5列のスライダーが並ぶ「トロピカルマウンテンスライダー」は、爽快感抜群です。

スライダーやプールは、ふわふわとした柔らかい素材を使い、全て水深50cm未満なので小さなお子さんも安心。

オムツ専用プールもあるので、プールデビューのお子さんにもピッタリです☆

水は全て「富士山の天然水」を使用しており、清らかな水を全身で浴びて楽しめる、唯一無二の水遊び広場になっている「キッズジャッパーン!」

家族の思い出を涼やかに彩る、夏だけのアクティビティを楽しめます!

富士山の天然水を使った、お子様向け水遊び広場が期間限定でオープン。

富士急ハイランドの「キッズジャッパーン!」 は、2024年7月13日から9月16日まで開催です!

