くら寿司にて、蒸し暑さに打ち勝つスタミナメニューを楽しめる「とろとうなぎ」フェアを開催。

「ふり塩熟成中とろ」が特別価格で提供されるほか、「うな丼」を土日祝も楽しめる、期間限定のフェアです!

くら寿司「とろとうなぎ」フェア

開催期間:2024年6月7日(金)〜期間・数量限定

くら寿司では、2024年6月7日より「とろとうなぎ」フェアを期間・数量限定で開催。

「ふり塩熟成中とろ(一貫)」が、特別価格の一貫115円とリーズナブルに楽しめます☆

そして、糖質のエネルギー変換を助ける栄養素“ビタミンB1”が豊富なスタミナ食材・ウナギを使ったメニューも展開。

「うな丼」は期間限定で土日祝も楽しめるなど、ジメジメとした梅雨の蒸し暑さも吹き飛ばす、スタミナ補給できるメニューが用意されます。

さらに、大手回転寿司チェーンでは初販売となる「アセロラブリヒラ」も登場。

お得な価格でマグロや栄養豊富なウナギ、新発売の「アセロラブリヒラ」を味わえる、期間限定フェアです!

ふり塩熟成中とろ(一貫)

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月30日(日)

価格:115円(税込)

マグロの中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選した「ふり塩熟成中とろ(一貫)」

上質な脂の旨みとマグロ本来の旨みをバランス良く味わえるネタが、期間限定で一貫115円の特別価格で提供されています!

くら寿司独自のふり塩熟成加工によって、旨みを最大限に引き出しているのがポイントです。

ふり塩熟成大とろ(一貫)

販売期間:2024年6月7日(金)〜8月8日(木)

価格:345円(税込)

マグロからわずか5%ほどしか取れない、最高級部位を使用した「ふり塩熟成大とろ(一貫)」

食べた瞬間、とろけるような極上の味わいをお楽しめる贅沢なひと皿です。

「ふり塩熟成中とろ」と同じく、独自のふり塩熟成加工を施して、旨みを最大限に引き出しています。

特大切りうなぎ(一貫)

販売期間:販売中

価格:230円(税込)

大きく切り付けた「特大切りうなぎ(一貫)」

スタミナ補給にぴったりの食材を使った、蒸し暑い季節に食べたい一皿です!

うな丼

販売期間:2024年6月7日(金)〜8月8日(木)

※上記期間は土日祝も販売

※上記期間はグローバル旗艦店でも販売

価格:750円(税込)

期間限定で、土・日・祝日も「うな丼」を販売。

醤油ベースのタレを使って丁寧に焼き上げ、蒸しの工程からの「タレ漬け」「炭火焼き」を繰り返し、ウナギの美味しさを引き出しています☆

外は香ばしく・中は柔らかな身に仕上がっており、ふっくらとした厚みのあるウナギと、甘辛いたれとの相性が抜群です。

うな玉

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月30日(日)

価格:130円(税込)

香ばしい皮目にふわふわの身質に、とろっとした温泉卵のハーモニーを堪能できる「うな玉」

ウナギと卵で、しっかり栄養補給できます。

うな肝

販売期間:2024年6月7日(金)〜年6月30日(日)

価格:130円(税込)

「うな肝」は、ほろ苦く、大人の味わいがくせになる美味しさ。

軍艦巻きにしてリーズナブルに楽しめます☆

うなぎ茶碗蒸し

販売期間:2024年6月7日(金)〜7月4日(木)

価格:330円(税込)

持ち帰り:不可

“食べるお出汁”とも呼べる、くら寿司こだわりの茶碗蒸しに、脂が乗ったウナギをトッピング。

握りに軍艦、どんぶりだけでなく、「うなぎ茶碗蒸し」も味わえます!

アセロラブリヒラ

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月30日(日)

価格:280円(税込)

近畿大学とアセロラ事業を手掛ける大手食品メーカー・ニチレイフーズが共同開発した「アセロラブリヒラ」を、大手回転寿司チェーンで初めて販売。

アセロラブリヒラは、ブリとヒラマサの交配で生まれた近畿大学独自の魚種「ブリヒラ」に、一定期間アセロラ果汁を絞った後の種や皮等を混ぜた餌を与えた養殖魚です。

アセロラが持つ強い抗酸化作用で鮮やかな赤身を維持できるほか、通常のブリと比べてビタミンCが6.6倍、ビタミンEが2.6倍含まれています。

ブリヒラの歯ごたえの良さと脂乗りと旨みのバランスの良さは残しつつ、あっさりとした味わいになっており、夏が近づく時期にもぴったりなお寿司です☆

通販限定【愛知県三河産】活うなぎ 1尾セット

予約受付期間:〜2024年7月31日(水)

価格:4,980円(税込)〜

土用の丑の日に合わせて、通販限定で国産の新仔ウナギが登場。

新仔ウナギとは、池入れして1年以内のウナギを指し、柔らかい身が特徴です。

生きているウナギを発送当日に捌いて焼くため、鮮度は抜群。

蒸し工程を入れてふっくらと仕上げ、さらにしっかり焼いた皮目が香ばしく、お家でも焼きたてのような蒲焼きを楽しめます!

その他おすすめのメニュー

トロやウナギのほかにも、期間限定でおすすめのメニューが登場。

食欲をそそるトムヤムクンソースを使った「タイ風赤えび」や肉の旨みが広がる「ねぎ塩牛タン」、旨みを引き出した高級魚を味わえる「大切りきんき湯引き」などが楽しめます☆

タイ風赤えび(トムヤムクンソース)

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月30日(日)

価格:130円(税込)

※お持ち帰り不可

温度管理を徹底した状態で旨みを逃さないよう加工し、ぷりっとした食感の赤エビを使った「タイ風赤えび(トムヤムクンソース)」

レモングラスやナンプラーを使用した、くら寿司オリジナルのトムヤムクンソースが味のポイントです。

魚介の濃厚な旨みに、唐辛子のピリ辛とレモンの酸味とのバランスが取れた本場の味わいを再現。

さっぱりとクセになる新商品が、「とろとうなぎフェア」に合わせて登場します☆

ねぎ塩牛タン(一貫)

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月30日(日)

価格:230円(税込)

じっくりと加熱することで、ほどよい弾力でありながら、歯切れが良い食感を楽しめる新メニュー「ねぎ塩牛タン(一貫)」

噛むごとに肉の旨みが口いっぱいに広がり、ねぎと塩だれでさっぱりした後味です!

大切りきんき湯引き(一貫)

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月30日(日)

価格:230円(税込)

「大切りきんき湯引き(一貫)」は、高級魚として知られるキンキにふり塩熟成加工を施し、旨みを最大限に引き出しています。

キンキは皮目と身の間にある脂が特に美味しいキンキを堪能できるよう、皮付きにして湯引き加工をしたものを提供。

キンキの旨みと上品な脂の甘みのバランスが絶妙です☆

北海道 白子

販売期間:2024年6月7日(金)〜6月16日(日)

価格:280円(税込)

※北海道で水揚げした原料を使用

※お持ち帰り不可

北海道で獲れたマダラの白子をつかった期間限定メニュー。

鮮度を保つ加工により、クリーミーで濃厚な白子の味わいと、とろっとした食感を堪能できます。

回転レーンに流れてくるポン酢でいただくのが、オススメの食べ方です!

蒸し暑さに打ち勝つ、スタミナ補給にぴったりなメニューが堪能できる期間限定フェア。

くら寿司の「とろとうなぎ」フェアは、2024年6月7日より数量・期間限定で開催です!

※店舗により価格が異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了です

