タカラトミー ディズニー&ピクサー「カーズ トミカ 」

© Disney/Pixar;Mack ; Mercury ; Hudson Hornet

発売日:2024年7月予定

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

タカラトミーが展開する、ディズニー&ピクサーの「カーズ」シリーズをモチーフにした「カーズトミカ」

そんな「カーズトミカ」から、日本の緊急車両をテーマにしたオリジナルシリーズの「ドック・ハドソン」と、「マック」が登場!

いずれも本作にはない日本のオリジナルデザインで、いつもとは違うカラーリングや日本語のロゴなど特別感もたっぷりです。

「マック」のトレーラーには1台から最大5台の「カーズトミカ」をのせる事が可能で、様々な遊び方が楽しめるのも魅力的です◎

C-27 ドック・ハドソン(パトカータイプ)

価格:935円(税込)

日本のパトカーデザインの「ドック・ハドソン」のトミカ。

「ドック・ハドソン」らしく、少しクラシカルなパトカーがモチーフになっています☆

「ドック・ハドソン」はキリッとした表情がかっこよく、ボンネットにはシリーズロゴが施されています。

ドアには「警視庁」のロゴも!

警光灯は円柱型に。

クラシカルなデザインで、大人から子供まで楽しめる1台です。

現場へ急行!レスキューキャリアカー マック

価格:4,180円(税込)

※「カーズトミカ」は別売りです。

日本の消防車デザインの「マック」のトミカ。

トレーラーには1台から最大5台の「カーズトミカ」をのせる事が可能で、みんなをのせて現場へ急行できます。

「マック」の頭にはいつもの帽子ではなく、ヘルメットが!

「消防本部緊急支援隊」のロゴや、折りたたまれたはしご風のデザインなど、消防車らしさ満点!

「カーズトミカ」を5台のせると「マック」がより頼もしくなります。

ほかの日本の緊急車両をテーマにした「カーズトミカ」とセットで遊べば雰囲気もアップ☆

「マック」のトレーラーのリアのハッチをあけると、中に入った「カーズトミカ」が発進!

2階フロアが坂になって出動します。

「マック」とトレーラーは着脱が可能◎

手転がしで走らせることが出来ます。

再現度も高く、迫力満点な日本の緊急車両をテーマにした「カーズトミカ」

タカラトミーの「C-27 ドック・ハドソン(パトカータイプ)」と「現場へ急行!レスキューキャリアカー マック」は2024年7月より、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、トミカ専門店「トミカショップ」、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などにて発売予定です!

