【「TOHO animation」新作アニメ】5月22日0時 発表予定

東宝のアニメーションレーベル「TOHO animation」は、5月22日0時に新作アニメを発表する。

アニメーションレーベル「TOHO animation」は、2013年4月に放送開始したTVアニメ「銀河機攻隊マジェスティックプリンス」よりアニメーション製作に本格参入。これまでに、TVアニメでは「PSYCHO-PASS サイコパス」や「僕のヒーローアカデミア」、「呪術廻戦」、「SPY×FAMILY」、「ハイキュー!!」などのシリーズ作品のほか、2023年年秋クールに放送された「葬送のフリーレン」や「薬屋のひとりごと」などを手掛けてきた。また、劇場映画では「君の名は。」や「すずめの戸締まり」、「BLUE GIANT」といった作品も手掛けている。

新作アニメ発表に先行し、作品のモチーフを描写したビジュアルが公開された。ビジュアルには、公開日時とともにDNAが描かれている。

(C) TOHO CO., LTD. All Rights Reserved.