マクドナルドの「ハッピーセット」に、人気アニメ『シンカリオン』をモデルにしたおもちゃ「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」が登場!

車両を走らせたり、パーツ合体で進化させたりと、『シンカリオン』のごっこ遊びが楽しめる全6種類のおもちゃを紹介していきます。

マクドナルド ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」

販売期間:

第1弾 2024年5月17日(金)〜5月23日(木)

第2弾 2024年5月24日(金)〜5月30日(木)

第3弾 2024年5月31日(金)〜 第1弾・第2弾に登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ

種類:全6種

※各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

販売時間:全営業時間中

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドは、人気アニメ『シンカリオン』をモデルにしたハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」を発売。

第1弾・第2弾に分けて、合体・進化も楽しめる全6種類のおもちゃが登場します!

複数を合体させることもでき、全種類集めたくなるおもちゃ。

合体させる部分の形をよく見て、手指を使って組み立てる作業が、お子さんの図形・空間の認識と機械の仕組みを論理的に考える力を高めてくれます。

また、パーツを合体して進化させたり、車両を走らせたりして、『シンカリオン』の物語を想像する「ごっこ遊び」も楽しめるおもちゃです!

シンカリオン チェンジ ザ ワールド 第1弾

販売期間:2024年5月17日(金)〜5月23日(木)

2024年5月17日から登場する第1弾のおもちゃは「シンカリオン E5はやぶさトレーラーフォーム」「シンカリオン E7かがやきドリルフォーム」「シンカリオン E6こまちトップリフターフォーム」の3種類。

取り外し可能なパーツを合体させ、新幹線からロボットへの進化もできるおもちゃです!

複数のおもちゃを集めれば、いろいろな組み合わせを楽しめます。

さらに、第1弾で登場するパーツは、第2弾のおもちゃともビーグル合体が可能。

複数集めれば合体できるパーツが増え、遊びも広がります☆

シンカリオン E5はやぶさトレーラーフォーム

東北・北海道を走る新幹線はやぶさモチーフの「シンカリオン E5はやぶさトレーラーフォーム」

「シンカリオン E5はやぶさ」のフィギュアと取り外し可能な合体パーツがセットになっており、はやぶさのグリーンに、トレーラーのオレンジが映えるロボットへの合体を楽しめます!

シンカリオン E7かがやきドリルフォーム

「シンカリオン E7かがやきドリルフォーム」は、東京-金沢間を走る新幹線かがやきがモチーフ。

フィギュアと取り外し可能なパーツがセットになっており、ドリルの腕がポイントです。

シンカリオン E6こまちトップリフターフォーム

「シンカリオン E6こまち」のフィギュアと、取り外し可能な合体パーツのセットです。

秋田新幹線こまちをモデルにした赤い車両が目を引きます。

さらに、背・脚部のパーツを合体させてロボットをパワーアップできます☆

シンカリオン チェンジ ザ ワールド 第2弾

販売期間:2024年5月24日(金)〜5月30日(木)

2024年5月24日からの第2弾は、シンカンセンモードのおもちゃが登場。

車両を走らせて遊べるほか、「シンカリオン」への変形も楽しめるおもちゃ全3種類がラインナップされています。

さらに、第1弾の合体パーツとも組み合わせでき、自由な発想でロボットの合体が楽しめるおもちゃです!

シンカリオン H5はやぶさ

新幹線H5系はやぶさから脚・腕・頭からパーツを引き出すと、シンカリオンモードの「シンカリオン H5はやぶさ」に変形。

シンカンセンモードのときは、底面についたローラーで手転がし遊びもできます☆

ファントムシンカリオン

黒のボディに蛍光グリーンの差し色がかっこいい「ファントムシンカリオン」

シンカンセンモードで走らせて遊ぶだけでなく、脚・腕・頭からパーツを引き出せばシンカリオンに変形します!

シンカリオン N700Sのぞみ

「シンカリオン N700Sのぞみ」は、新幹線N700Sのぞみから変形します。

シンカンセンモードの新幹線N700Sのぞみとして走らせたり、パーツを引き出してシンカリオンモードに変形させたりと、好きな遊び方ができます。

週末プレゼント「シンカリオン キラキラシール」

期間:2024年5月18日(土)・19日(日)

2024年5月18日・19日の2日間は週末プレゼントを実施。

ハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」を1セット購入するごとに、「シンカリオン キラキラシール」がもらえます。

「シンカリオン キラキラシール」はハッピーセットだけのオリジナルシールです☆

パーツを組み合わせて合体も楽しめる「シンカリオン」のおもちゃがハッピーセットに登場。

マクドナルドのハッピーセット「シンカリオン チェンジ ザ ワールド」は、2024年5月17日より全国のマクドナルドにて発売です☆

