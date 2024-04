【豪鬼】配信日:5月22日

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、追加キャラクター「豪鬼」を5月22日に配信する。

また、豪鬼のゲームプレイトレーラーも公開。トレーラーでは斬空波動拳や阿修羅閃空など豪鬼のおなじみの必殺技のほか、瞬獄殺もお披露目された。

【『ストリートファイター6』豪鬼(Gouki)ゲームプレイトレーラー】

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.