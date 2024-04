東京ディズニーシーでは、新テーマポート「ファンタジースプリングス」の2024年6月6日(木)グランドオープンに先駆けて、2024年4月9日(火)から6月30日(日)までの期間、スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」を開催!

メディテレーニアンハーバーでは、ミッキーマウスやミニーマウスのほか、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』のキャラクターが登場する水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」を公演します。

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング

公演期間:2024年4月9日(火)から6月30日(日)

公演場所:メディテレーニアンハーバー

公演時間:約10〜15分(1日1〜2回)

船の数:3隻

出演キャラクター:ミッキーマウス、ミニーマウス、エルサ、アナ、ピーターパン、ウェンディ、ラプンツェル、フリン・ライダー、ドナルドダック、グーフィーほか

スペシャルイベント「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」は、「ファンタジースプリングス」の3つのエリアの題材であるディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』の世界観に触れながら、間もなくオープンする「ファンタジースプリングス」にどのような世界が広がっているのか、想像を膨らませながら楽しめるイベント。

メディテレーニアンハーバーでは、ミッキーマウスやミニーマウスのほか、ディズニー映画『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『ピーター・パン』のキャラクターが登場する水上グリーティング「“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング」を公演!

ディズニー映画の名シーンの音楽とともに、「ファンタジースプリングス」という新たな夢の始まりにミッキーマウスとミニーマウスが想いを巡らせます。

また、水上グリーティングの後半には、ドナルドダックやグーフィーなどおなじみの仲間たちが「ファンタジースプリングス」の世界観をイメージし装飾を施した「ディズニーシー・トランジットスチーマーライン」に乗って登場し、魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界「ファンタジースプリングス」への期待をより一層盛り上げます。

ミッキーマウス&ミニーマウス

「ミッキーマウス」は繊細な刺繍が施された上着がおしゃれなコスチューム。

首元についたキラキラのストーンもおしゃれです。

「ミニーマウス」はロングドレススタイルの「ミッキーマウス」とお揃いのモチーフのコスチューム。

お花のついたリボンがかわいい☆

エルサ&アナ

ディズニー映画『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「エルサ」と「アナ」

「アナ」は東京ディズニーシー初登場です。

ピーターパン&ウェンディ

ディズニー映画『ピーター・パン』の主人公「ピーターパン」と「ウェンディ」も登場!

ラプンツェル&フリン・ライダー

ディズニー映画『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」と

「フリン・ライダー」もやってきます。

ジャスミン&アラジン

グリーティングに終盤には東京ディズニーシー・トランジットスチームラインに乗って、ディズニー映画『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」と「アラジン」

ジーニー

ディズニー映画『アラジン』の「ジーニー」も登場!

アリエル&エリック

ディズニー映画『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」と「エリック王子」もやってきます。

ドナルドダック

ディレクターコスチュームの「ドナルドダック」と

チップ&デール

「チップ&デール」、

グーフィー

「グーフィー」もご挨拶にやってきます。

ファンタジースプリングスのグランドオープニングに向けて、期待が高まるスペシャルグリーティング。

東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」“ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティングは2024年4月9日(火)より公演です☆

※エンターテイメントプログラムは、公演回数が変更になる場合や、天候などの状況により内容が変更または中止になる場合があります

新エリアの雰囲気が楽しめるスペシャルイベント!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」 新エリアの雰囲気が楽しめるスペシャルイベント!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」 続きを見る

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post “ファンタジースプリングス”スペシャルグリーティング!東京ディズニーシー「ドリーミング・オブ・ファンタジースプリングス」ショー appeared first on Dtimes.