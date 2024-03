は、が圧倒的な強さを見せ、作品賞を含む最多7部門に輝いた。

キリアン・マーフィーは科学者ロバート・オッペンハイマー役の熱演で主演男優賞を受賞。自身のキャリア初となるオスカー像を手にすることとなった。

Cillian Murphy backstage with the Oscar® for Actor in a Leading Role during the live ABC telecast of the 96th Oscars® at Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 10, 2024.

受賞後の現地インタビューでは「少し……放心状態です。とても圧倒されてしまって」と、夢見心地のようなコメント。「とても謙虚な気持ちです。とても光栄です。そして、アイルランド人としてここにいられることを誇りに思います」。

続けてマーフィーは、「前に進まなくてはいけない」としつつ、「この瞬間は僕にとって非常に大きい。この映画は僕とってとても特別な作品です」と感慨深く語っている。「僕とクリス(・ノーラン監督)の関係はとても特別なものなのです」。『オッペンハイマー』について「挑発的で、疑問を投げかけるもので、挑戦的なものです。たくさんの人が見たがってくださっている。とても誇りに思います」。

またマーフィーは、アイルランド人俳優として初めてオスカーに輝いたことについて「本当に意味があることです」「次世代の俳優や監督をサポートし続けることがとても大切」とも語った。

Cillian Murphy accepts the Oscar® for Actor in a Leading Role during the live ABC telecast of the 96th Oscars® at the Dolby® Theatre at Ovation Hollywood on Sunday, March 10, 2024.

マーフィーは受賞時、壇上スピーチで関係者に例を述べた後、「僕たちは、原爆を作った男についての映画を作りました。良くも悪くも、僕たちはオッペンハイマーの世界に生きています。だからこそ、この受賞を、すべての平和主義者に捧げたい」と述べていた。

映画『オッペンハイマー』は2024年3月29日(金)日本公開。

