コリン・ファレル主演の探偵ドラマ「シュガー」予告編が公開 ─ 「探偵モノ」を現代に甦らせる新シリーズ

『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)などのコリン・ファレルが主演を務める探偵ドラマ「シュガー」(全8話)の予告編が公開された。2024年4月5日にApple TV+で最初の2話が一挙配信、その後は毎週金曜日に1話ずつ更新となる。

本作「シュガー」は、人気ジャンルである“探偵モノ”を現代的かつユニークにアレンジしたドラマシリーズ。ファレル演じる私立探偵のジョン・シュガーは、ハリウッドの名プロデューサー、ジョナサン・シーゲルの孫娘・オリビアの失踪事件を追うことになる。オリビアに何が起きたかを突き止めようとする中、シュガーはシーゲル家の秘密まで掘り起こしてしまう。

予告編は、太陽が燦々と輝くカリフォルニアで、シュガーが愛犬と共にオープンカーでドライブしているシーンで始まる。しかし「ここでは、俺は善人だ」というナレーションの後、空気は一変。シュガーは刃物を持った男と戦闘を繰り広げたのち、血まみれ姿になって現れる。「善悪の基準は人それぞれだろう」。

行方不明者の捜索を専門とするシュガーは、ジョナサンの孫・オリビアの失踪事件を引き受けることに。しかし捜査にあたる中で、銃を持った男たちとの戦闘、参考人たちの嘘、何者かによる監視などに遭い、事件は複雑化していく。バックには陽気なジャズが流れているが、暴力的な展開や人間の闇の部分を描くなど、ノワール的な要素も感じられる。



クリエイターは、『アイ・アム・レジェンド』(2007)『オールド・ボーイ』(2013)の脚本家であるマーク・プロトセヴィッチ。監督は『シティ・オブ・ゴッド』(2002)などのフェルナンド・メイレレスと、「ジ・オファー / ゴッドファーザーに賭けた男」(2022)などのアダム・アーキンが務める。製作総指揮にはファレル、プロトセヴィッチ、メイレレス、アーキン、『X-MEN』シリーズのサイモン・キンバーグらが名を連ねている。

「シュガー」(全8話)は、2024年4月5日にApple TV+で最初の2話が一挙配信。その後、毎週金曜日に1話ずつ更新となる。

