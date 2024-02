︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX!

視界いっぱいの巨大なスクリーン!

IMAXシアターに入ったら、まずはスクリーンの大きさに注目。床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンはIMAXの特徴のひとつ。視野全体で映画を感じることができる。スクリーンと客席の距離が近く、表面も若干湾曲していることから、観客を映像が包み込み、まるで“映画の世界に入り込んだ”かのような臨場感を味わえる!

圧倒的な明るさ!

特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術(DMR)」により、映画製作者の眼に映った映像を最大限のクオリティで表現を可能に!上映に際しては最新鋭のプロジェクターを使用!それによって鮮明さと暖かみのバランスがとれ、細部までくっきりと映し出される明るくクリアな映像は、これまでにない圧倒的なリアリティをもたらす。その美しさに、きっとあなたも息をのむはず!

カラダの芯まで揺さぶる高精度なサウンド!

お腹の底まで響く大音響から肩ごしに聞こえるささやき、さらに人の耳では捉えきれない音域までカバーすることで、微妙なニュアンスも忠実に再現。聴くというより、“全身で感じるようなサウンド”を実現している。カスタムな配置と完璧なチューニングで、実際に“その場にいる”かのような臨場感を生み出し、シアター内の“どこに座っていても”理想的なリスニング環境になるよう設計されているから驚きだ!



︎クイーンの伝説的ライブが最高の映像・音響でよみがえる!『QUEEN ROCK MONTREAL』をIMAXで体感せよ!2024年2月22日(木)公開

© 2023 Queen Productions Ltd

世界でも屈指の人気を誇るバンド・クイーンがモントリオールで行ったライブの模様を収めた映画『QUEEN ROCK MONTREAL』が、2月22日(木)〜 25日(日)の4日間、全国50館のIMAXで限定上映される。巨大スクリーンに映し出される高解像度のクリアな映像と高精度なサウンドにより、まるで特等席でライブを観ているかのような大興奮が味わえる。

1981年にカナダのモントリオールで行われ、ロックの王者であるフレディ・マーキュリー、ブライアン・メイ、ロジャー・テイラー、ジョン・ディーコンが、”We Will Rock You”、”Somebody To Love”、”Under Pressure”、”Bohemian Rhapsody”、”Another One Bites the Dust”、”We Are The Champions”などの最大のヒット曲や、人気アルバム”The Game”から”Dragon Attack”、”Play the Game”など楽曲を披露し、高性能のカメラの前で歴史に残るパフォーマンスを繰り広げた伝説のライブを記録した映画『QUEEN ROCK MONTREAL』。

ブライアン・メイが「当時の僕たちは気づいていなかったが、この映画に記録されているのはクイーンのツアー人生における最高峰のひとつで、かつての栄光の時代のステージだよ。監督はフレディに焦点を当てていて、これはおそらく、彼の最高のパフォーマンスを近くで観られる、最も貴重な映像のひとつになっているよ」と絶賛し、ロジャー・テイラーも「楽しんでほしい。僕らは若かった!」とコメントしているように、往年のクイーンファンはもちろんのこと、いまの時代に生きるすべてのポップカルチャー好きにとってたまらない機会。

© 2023 Queen Productions Ltd

今回初めてIMAX用にデジタルマスターされ、高解像度の映像と高精度なサウンドで本作を目にすることができるのは、ついに念願のタイムトラベルが実現したくらいの“画期的な事件”であり、「デジタルの進化にこれほどまでに感謝することはない」と言っても過言ではないほど大きな衝撃を受けるはずだ。

アルバム”The Game”や大ヒットシングル”Under Pressure”のリリース、そして大規模なツアーによって、文字通り世界中のチャートを席巻していたクイーンが、サポートメンバーを加えず、オリジナルメンバー4人のみで行った最後のツアーであり、1981年11月24日と25日の2日間、モントリオールの18,000人収容のフォーラムに15カ月ぶりに凱旋した際の模様を収めた本作。このライブは、当時の最先端の録音機材を用い、長編ライブ映画の撮影のために特別にアレンジされたものであり、「語り継がれることを前提としながらカメラの前でパフォーマンスする」という、彼らにとっても新たな試みだったことは間違いない。

ほぼ2年間をツアーに費やしてきたクイーンは、この新たな挑戦への準備が整った最高の状態でモントリオールに降り立ち、この2公演は即完売、まさに伝説的な夜となった。また、モントリオール公演1日目の11月24日は、奇しくもフレディ・マーキュリーの命日のちょうど10年前にあたり、彼らにとって決して忘れることのできない因縁の日でもある。

© 2023 Queen Productions Ltd

フレディ、ブライアン、ロジャー、ジョンによる比類なき音楽性と、唯一無二とも言えるフレディのヴォーカルが見事に呼応する様が克明に刻まれた『QUEEN ROCK MONTREAL』は、クイーンの最も瑞々しい姿を映し出すだけでなく、才能あるミュージシャンたちが、それぞれに魅力を発揮しながら、完全に一体となっている様を記録した奇跡の瞬間であり、フレディ亡き後も現在進行形で活動し続けるクイーンの歴史的な転換点を捉えた極めて貴重な資料でもある。

もしも「あの伝説のライブを目撃したい」と願うなら、何を差し置いても劇場に駆けつけることをオススメする。特別な体験が待ち受けているはずだから。2月22日〜25日の4日間限定で全国50館で公開される『QUEEN ROCK MONTREAL』を、IMAXで体感せよ!

(文/渡邊玲子)

IMAX上映スケジュールはこちら



