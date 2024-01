2024年アカデミー賞、作品賞ノミネート映画まるわかりガイド ─ 日本での公開、配信状況まとめ

2024年1月23日(日本時間)、第96回アカデミー賞のノミネート作品が。賞の目玉である作品賞ではバラエティに富んだ映画がラインナップ。日本ではこれから上映開始となる作品も複数ある。

本記事では、作品賞にノミネートされた計10作品を一挙に紹介。あらすじや出演者&製作陣、公開状況などをお伝えする。



『American Fiction(原題)』

公開情報:2023年12月15日、米公開。日本公開は未定。

原作は、2001年に刊行されたパーシヴァル・エヴェレットの小説『イレイジャー(原題)』。ドラマ「ウォッチメン」(2019)や「グッド・プレイス」(2016-2019)のコード・ジェファーソンが長編監督デビューを飾った。

主人公は、ロサンゼルスで教授職に就きながら作家としても活動する中年男性のセロニアス・“モンク”・エリソン。最新作の原稿を出版社に持ち込むも、黒人らしさが足りないという指摘を受け、はねのけられてしまう。そんなセロニアスはふざけ半分でいかにも黒人らしい物語を書き殴り、別名義で出版社に送り込む。すると思いがけないことに、その小説が好評を博してしまい…….。

『American Fiction』で主演を務めたのは、シリーズや『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(2022)などで知られるジェフリー・ライト。本作では自身初のアカデミー賞主演男優賞ノミネートを果たした。ほか共演には、「ブラッキッシュ」(2014-2022)のトレイシー・エリス・ロス、同作で助演男優賞にノミネートされたスターリング・K・ブラウン、「The O.C.」(2003-2007)のアダム・ブロディ、『バービー』(2023)のイッサ・レイ、『ワイルド・スピード MAX』(2009)ブラガ役のジョン・オーティスらが名を連ねている。

『落下の解剖学』 (C)2023 L.F.P. - Les Films Pelléas / Les Films de Pierre / France 2 Cinéma / Auvergne‐Rhône‐Alpes Cinéma

公開情報:2024年2月23日(金・祝)日本公開。

第76回カンヌ国際映画祭で最高賞となるパルムドールを受賞し、第81回ゴールデン・グローブ賞では作品賞(ドラマ部門)、主演女優賞(ドラマ部門/ザンドラ・ヒュラー)、脚本賞、外国語映画賞の4部門にノミネートされた話題作。

人里離れた雪山の山荘で、男が転落死した。はじめは事故と思われたが、次第にベストセラー作家である妻サンドラ(ザンドラ・ヒュラー)に殺人容疑が向けられる。現場に居合わせたのは、視覚障がいのある11歳の息子だけ。事件の真相を追っていく中で、夫婦の秘密や嘘が暴露され、登場人物の数だけ“真実”が現れるが……。

主人公サンドラ役を演じるのは、『ありがとう、トニ・エルドマン』(2016)などで知られるドイツ出身のザンドラ・ヒュラー。本年度映画賞レース主演女優賞最有力候補としても注目されており、ゴールデングローブ賞主演女優賞(映画部門)を受賞したほか、アカデミー賞主演女優賞にもノミネートされた。メガホンを取ったのはフランス出身の女性監督、ジュスティーヌ・トリエ。『ヴィクトリア』(2016)や『愛欲のセラピー』(2019)などで知られている。アカデミー賞では監督賞、脚本賞でノミネートされた。

『バービー』 (c)2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

公開情報:ブルーレイ、DVD &4K UHD&デジタル配信中。2024年2月2日(金)よりリバイバル上映。

マーゴット・ロビー主演&製作、『レディ・バード』(2017)『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』(2019)のグレタ・ガーウィグがメガホンを取った作品。2023年夏、と共に映画館業界を盛り上げた記念碑的1作でもある。

舞台となるのは、すべてが完璧で毎日がハッピーな夢のような世界、バービーランド。ピンクに彩られた世界で暮らす住人は、皆が“バービー”であり皆が“ケン”と呼ばれている。そこでバービーと恋人のケンが連日繰り広げるのはパーティー、ドライブ、サーフィン、デート。そんな完璧な毎日が続くバービーランドからある日ふたりは、完璧とは程遠い“人間の世界”(リアルワールド)に迷い込んでしまう……。異世界を目の当たりにした2人には様々な感情の変化が見られるようになり、本当に大切なものを見つけていく。

主演は、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』(2017)や『バビロン』(2022)などのマーゴット・ロビー。同作では製作も兼任し、プロデューサーとしての手腕も振るった。奔放なバービーのボーイフレンド、ケン役にはライアン・ゴズリング。このほか、『シャン・チー/テン・リングスの伝説』(2021)のシム・リウや、『エルフ ~サンタの国からやってきた~』(2003)のウィル・フェレル、『ゴーストバスターズ』(2016)のケイト・マッキノン、『ナイル殺人事件』(2022)のエマ・マッキー、『ワイルド・スピード』シリーズのジョン・シナ、シンガーソングライターでファッションモデルのデュア・リパらが名を連ねている。

アカデミー賞では、作品賞や脚色賞など計8部門にノミネート。主演女優賞、監督賞での入選は逃した。助演男優賞にノミネートされたライアン・ゴズリングは「バービー無くしてケンはいません。グレタ・ガーウィグとマーゴット・ロビー無くして『バービー』もありません」とコメント。「控えめに言ってガッカリしています」と失望を。



『The Holdovers(原題)』

公開情報:2023年10月27日、米公開。日本公開は未定。

『サイドウェイ』(2004)のアレクサンダー・ペイン監督とポール・ジアマッティが再タッグを組んだ1作。

1970年代初頭、米マサチューセッツ州のクリスマスを舞台に、実家に帰省しない寄宿学校に通う少年たちの面倒を見ることになった教師の男を描いたコメディチックなストーリー。ジアマッティ演じる陰鬱な教師は少年の1人と敵対するが、次第に心を通わせるようになり、家族のような関係性を築き上げていく。

『The Holdovers』は、アカデミー賞で作品賞、主演男優賞を含む計5部門にノミネート。『シンデレラマン』(2005)以来2度目のノミネートとなるジアマッティは、「人生で正しいことをしたんだという気持ちになった」と喜びのコメントを。共演には、本作で映画デビューを果たしたドミニク・セッサや『ザ・ロストシティ』(2022)のダヴァイン・ジョイ・ランドルフらが名を連ねている。

『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』 画像提供 Apple

公開情報:Apple TV+独占配信中。

マーティン・スコセッシ監督とレオナルド・ディカプリオの最新タッグ作。ロバート・デ・ニーロも加え、強力なアンサンブルが実現した3時間26分に及ぶ大作だ。

『キラーズ・オブ・ザ・フワラームーン』は、石油の発見により莫大な富を手に入れた米オクラホマ州の先住民、オセージ族に起きた連続殺人事件の謎に迫るノンフィクション・クライムサスペンス。加害者である白人の視点から、富の強奪を目論む人間の醜悪な姿が暴かれていく。

ディカプリオやデ・ニーロのほか、共演には『ファースト・カウ』のリリー・グラッドストーンをはじめ、『ザ・ホエール』(2022)のブレンダン・フレイザー、『パワー・オブ・ザ・ドッグ』(2021)ジェシー・プレモンスら実力派俳優たちが顔をそろえた。

アカデミー賞では、『オッペンハイマー』と『哀れなるものたち』に続き10部門でノミネート。監督賞、作品賞、助演男優賞(デ・ニーロ)で入選を果たしたが、主演のディカプリオはノミネートから漏れた。なかでも注目は、ネイティブ・アメリカンの女優史上初のアカデミ賞ノミネートを果たしたリリー・グラッドストーン。ノミネート発表後、リリーは自身の功績が次世代のネイティブ・アメリカン俳優たちを鼓舞するものとなることを願いながら、「私が(ノミネートされる)最後の人にならないということは分かっています」と。

『マエストロ その音楽と愛と』

公開情報:独占配信中。

『アリー/スター誕生』(2018)のブラッドリー・クーパー監督、主演、共同脚本。ユダヤ系アメリカ人の指揮者レナード・バーンスタイン激動の半生を綴った1作。

『ウエスト・サイド物語』の音楽を手掛けるなど世界的に知られた指揮者・作曲家のレナード・バーンスタインと、女優・ピアニストのフェリシア・モンテアレグレ・コーン・バーンスタインが共に歩んだ生涯を振り返る“愛の巨編”。老年期のレナードによる回想を通じて、病により先立ったフェリシアとの波乱に満ちたラブストーリーが描かれる。

主演のクーパーのほか、共演にはフェリシア役で『プロミシング・ヤング・ウーマン』(2020)キャリー・マリガン、「ホワイトカラー」(2009-2014)のマット・ボマー、「ストレンジャー・シングス未知の世界」(2017-)のマヤ・ホークら。プロデューサーとして巨匠マーティン・スコセッシやスティーヴン・スピルバーグが名を連ねた。

アカデミー賞では作品賞や監督賞含む7部門でノミネート。全く期待していなかったというブラッドリー・クーパーは「信じられないです」と、作品の功績を喜んだ。

『オッペンハイマー』 © Universal Pictures. All Rights Reserved.

公開情報:2024年3月29日(金)日本公開。

『ダークナイト』トリロジーや(2010)『インターステラー』(2014)などを手掛けてきたクリストファー・ノーラン監督の最新作。

『オッペンハイマー』の主人公は、第二次世界大戦中に進められた原子爆弾の開発・製造を目的とする“マンハッタン計画”を主導した理論物理学者、J・ロバート・オッペンハイマー。本編では、過去・現在・未来とタイムラインを往来しながら、のちに“原爆の父”と呼ばれることになった男の半生が綴られていく。

2023年度の賞レースを牽引しており、ゴールデングローブ賞では作品賞(ドラマ部門)や監督賞、主演&助演男優賞、作曲賞の5部門において受賞した。アカデミー賞では最多13部門ノミネートを果たし、ノーラン監督も「このレベルの成功は想像していませんでした」と驚きのコメントを。

主人公のオッペンハイマー役を演じるのは、ノーラン作品6度目の出演にして初の主演を勝ち取り、アカデミー賞では主演男優賞にもノミネートされたキリアン・マーフィー。共演には、オッペンハイマーの妻・キティ役でエミリー・ブラント、「マンハッタン計画」を指揮したレズリー・グローヴス役でマット・デイモン、アメリカ原子力委員会の会長にして戦後オッペンハイマーとの対立劇を繰り広げるルイス・ストロース役でロバート・ダウニー・Jr.、オッペンハイマーの愛人ジーン・タトロック役でフローレンス・ピューが名を連ねている。

ほか、ベニー・サフディやケネス・ブラナー、ジョシュ・ハートネット、ラミ・マレック、マシュー・モディーン、デイン・デハーン、ジャック・クエイド、オールデン・エアエンライク、ジェイソン・クラークといった若手からベテランまで多彩なキャストが顔ぶれが脇を固めた。さらに、名優ゲイリー・オールドマンも僅かだが脳裏に焼きつく重要な役どころで出演している。

『パスト ライブス/再会』 Copyright 2022 © Twenty Years Rights LLC. All Rights Reserved

公開情報:2024年4月5日(金)日本公開。

長編映画監督デビュー作にしてアカデミー賞初ノミネートを飾った注目のフィルムメイカー、セリーヌ・ソンが手がけるラブストーリー。

『パスト ライブス/再会』は、移住によって離れ離れになった幼なじみのふたりが24年後、36歳の夏にニューヨークで再会する7日間を描く物語。米映画レビューサイトRotten Tomatoesでは批評家スコア96%の高評価を獲得している。

本作で鮮烈な長編映画監督デビューを飾ったのは、セリーヌ・ソン。12歳の時に家族と共にカナダへ移住した自身の原体験を元にオリジナル脚本を執筆した。ソンは作品賞、脚本賞でノミネートされるなど、今ハリウッドで最も注目されるアジア系フィルムメイカーだ。

主人公・ノラ役には、Netflixのドラマシリーズ「ロシアン・ドール」(2019-)で注目され、声優として『スパイダーマン スパイダーバース』(2018)にも参加したグレタ・リー。幼なじみのヘソン役にはソウルを拠点に活躍するユ・テオ、夫・アーサー役には『キャロル』(2015)や『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(2015)『ファースト・カウ』(2020)のジョン・マガロが起用された。

『哀れなるものたち』 ©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

公開情報:2024年1月26日(金)日本公開。

『女王陛下のお気に入り』(2018)のヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンが再びタッグを組んだ注目の1作だ。

原作はスコットランドの作家アラスター・グレイ著の傑作ゴシック小説「哀れなるものたち」(早川書房刊)。自ら命を絶った不幸な若き女性ベラが、天才外科医の手によって奇跡的に蘇生することから始まる物語だ。蘇ったベラは “世界を自分の目で見たい”という強い欲望に導かれ、放蕩者の弁護士ダンカンの誘いに乗り、壮大な大陸横断の冒険の旅へ出る。貪欲に世界を吸収していくベラは平等と自由を知り、時代の偏見から解き放たれていくのだった……。

アカデミー賞では、『オッペンハイマー』に続き11部門でノミネート。作品賞、主演女優賞、脚色賞をはじめ主要部門での入選を果たした。

主人公ベラを演じるのは、『ラ・ラ・ランド』(2016)でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、『女王陛下のお気に入り』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたエマ・ストーン。プロデューサーも兼任している。また、天才外科医のゴッドウィン・バクスター役で名優ウィレム・デフォー、ベラを誘惑し大陸横断の旅に連れ出すダンカン役で『アベンジャーズ』シリーズのハルク役で知られるマーク・ラファロが出演している。

『関心領域』 © Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved.

公開情報:2024年5月24日(金)日本公開。

A24製作、『アンダー・ザ・スキン 種の捕食』(2013)のジョナサン・グレイザー監督の最新作。

『関心領域』はイギリスの作家マーティン・エイミスの同名小説を原案に、グレイザー監督が10年もの歳月をかけて映画化したもの。第二次世界大戦中、ナチス親衛隊がポーランド・オシフィエンチム郊外にあるアウシュヴィッツ強制収容所と壁一枚隔てた屋敷に住む収容所の所長とその家族の暮らしが描かれる。

第76回カンヌ国際映画祭でのグランプリを皮切りに、全米映画批評家協会賞(監督賞・主演女優賞)、トロント映画批評家協会賞(作品賞・監督賞)など、世界各地の映画祭で受賞。ゴールデングローブ賞では最優秀作品賞ドラマ部門、最優秀非英語映画賞、最優秀作曲賞にノミネートされた。アカデミー賞では5部門でのノミネートを果たしている。

出演者には、『ヒトラー暗殺、13分の誤算』(2015)のクリスティアン・フリーデルや『落下の解剖学』で主演を務めるザンドラ・ヒュラーら。グレイザー監督は脚本も兼任している。

