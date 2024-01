1997年にドイツで大ヒットを記録したロードムービー『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』が2024年2月23日(金)より1週間限定で再上映されることが決定した。

今回のリバイバル上映はFilmarks主催によるもの。90年代の名作を映画館でリバイバル上映する企画「 Filmarks 90’s(フィルマークス ナインティーズ)」の『ナイト・オン・ザ・プラネット』(2月16日~)に続く第7弾だ。

(C)CINEPOOL/DREFA&TELLUX MUNCHEN

『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』は、ボブ・ディランによるロックの古典「天国への扉」から取られたタイトル、シンプルなストーリーに破天荒なアクション、そして観る者の心に残るラストで、1997年の初公開当時ポスト・ニュージャーマン・シネマの決定版と評された作品。ドイツ国内で350万人を動員する大ヒットを記録し、日本国内でも単館系劇場興収の記録を叩き出した。2009年には日本版リメイクも制作されている。

(C)CINEPOOL/DREFA&TELLUX MUNCHEN (C)CINEPOOL/DREFA&TELLUX MUNCHEN

数々の名セリフで愛され続ける名作をぜひ映画館で味わってほしい。なお、本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表されるという。

北海道

『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』公開情報 (C)CINEPOOL/DREFA&TELLUX MUNCHEN タイトル:『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』 公開日:2024年2月23日(金)より期間限定上映 公開劇場:全国41館※公開劇場は順次追加予定です。 料金:1,600円均一(各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません)※各劇場サイトにて順次チケット販売※上映日や上映時間は各劇場にご確認ください 公開劇場

札幌シネマフロンティア

宮城

MOVIX仙台、イオンシネマ石巻

茨城

MOVIXつくば

栃木

MOVIX宇都宮

群馬

MOVIX伊勢崎

埼玉

MOVIXさいたま、ユナイテッド・シネマ春日部

千葉

キネマ旬報シアター

東京

新宿ピカデリー、イオンシネマむさし村山、イオンシネマ多摩センター

神奈川

シネコヤ、小田原コロナシネマワールド、イオンシネマ座間、イオンシネマみなとみらい

石川

ユナイテッド・シネマ金沢

福井

福井コロナシネマワールド

長野

イオンシネマ松本

静岡

静岡東宝会館、シネプラザ サントムーン

愛知

ミッドランドスクエア シネマ、安城コロナシネマワールド、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ常滑

京都

MOVIX京都

大阪

シネ・リーブル梅田、なんばパークスシネマ、ユナイテッド・シネマ岸和田

兵庫

塚口サンサン劇場、kino cinema神戸国際

広島

八丁座 壱・弐

香川

イオンシネマ綾川

福岡

福岡中洲大洋、ユナイテッド・シネマ福岡ももち、シネプレックス小倉、イオンシネマ大野城

熊本

ユナイテッド・シネマ熊本

宮崎

宮崎キネマ館

沖縄

シネマパレット、シネマプラザハウス1954(3月1日(金)~)

『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』作品情報 公開:1997年、ドイツ 上映時:90分 監督:トーマス・ヤーン 脚本:トーマス・ヤーン、ティル・シュヴァイガー 出演:ティル・シュヴァイガー 、ヤン・ヨーゼフ・リーファース 、ティエリー・ファン・ヴェルフェーケ、モーリッツ・ブライプトロイ、フープ・シュターペル 、レオナルド・ランジンク 、ラルフ・ケアフォート、コーネリア・フローベス 、ルトガー・ハウアー あらすじ死期の迫った二人の重病患者、マーチン(ティル・シュヴァイガー)とルディ(ヤン・ヨーゼフ・リーファース)。病院で同室となった彼らは、死ぬ前にまだ見たことのない海を見ようと病棟を抜け出し、車を盗んで旅に出る。その車がギャングのもので、中に大金が積まれていることも知らずに。余命わずかで怖いものなしの彼らは道中、犯罪を繰り返し、ギャングと警察の両方から追われる羽目に…。

