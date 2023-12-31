「第74回NHK紅白歌合戦」（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2023/12/31】「第74回NHK紅白歌合戦」のタイムテーブルが31日、番組公式X（旧Twitter）にて発表された。

【画像】紅白出場歌手・曲目一覧

◆19時20分〜


紅　新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
白　JO1「NEWSmile」
白　鈴木雅之「め組のひと」
白　Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
紅　Perfume「FAKE IT」
白　すとぷり「スキスキ星人」
紅　天童よしみ「道頓堀人情」
白　キタニタツヤ「青のすみか」
紅　緑黄色社会「キャラクター」
紅　櫻坂46「Start over！」

◆20時〜


白　純烈「だってめぐり逢えたんだ〜NHKプラスver.〜」
紅　ano「ちゅ、多様性。」
白　BE:FIRST「Boom Boom Back」
紅　JUJU「時の流れに身をまかせ」
紅　NiziU「Make you happy」
紅　LE SSERAFIM「UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）-Japanese ver.-」
白　山内惠介「恋する街角」
紅　乃木坂46「おひとりさま天国」
白　郷ひろみ「2億4千万の瞳〜ブレイキンSP〜」
紅　milet x MAN WITH A MISSION「コイコガレ」
白　MAN WITH A MISSION x milet「絆ノ奇跡」
白　SEVENTEEN「舞い落ちる花びら（Fallin’ Flower）」
紅　水森かおり「日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜」
特別企画　ハマいく「ビートDEトーヒ」
白　大泉洋「あの空に立つ塔のように」

◆21時〜


白　Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
紅　坂本冬美「夜桜お七」
紅　MISAMO「Do not touch」
白　10-FEET「第ゼロ感」
特別企画　NewJeans「NewJeans Special Medley」
特別企画「ディズニー100周年スペシャルメドレー」
・橋本環奈＆浜辺美波「いつか王子様が」
・大泉洋＆大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）＆LE SSERAFIM「アンダー・ザ・シー」
・山寺宏一＆櫻坂46＆Stray Kids「フレンド・ライク・ミー」
・生田絵梨花「ウィッシュ〜この願い〜」
・紅白有志の皆さん「小さな世界」
白　Official髭男dism「Chessboard」
紅　椎名林檎「㋚〜さすがに諸行無常篇〜」
白　ゆず「ビューティフル」
特別企画　クイーン＋アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」
白　三山ひろし「どんこ坂〜第7回 けん玉世界記録への道〜」

◆22時〜


白　星野源「生命体」
紅　Superfly「タマシイレボリューション」
紅　伊藤蘭「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」
特別企画　YOSHIKI「ENDLESS RAIN 〜 Rusty Nail」
テレビ放送70年 特別企画「テレビが届けた名曲たち」
・ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY〜Timing」
・薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
・寺尾聰「ルビーの指環」
紅　Ado「唱」
白　エレファントカシマシ「俺たちの明日」
紅　あいみょん「愛の花」　

◆23時〜


白　さだまさし「秋桜（コスモス）」
紅　石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
白　藤井フミヤ「TRUE LOVE」
　　有吉弘行×藤井フミヤ「白い雲のように」
紅　YOASOBI「アイドル」
白　福山雅治「『HELLO〜想望』紅白スペシャルメドレー」
紅　MISIA「紅白スペシャル2023」


◆「第74回NHK紅白歌合戦」12月31日（日）午後7時20分〜


「第74回NHK紅白歌合戦」のテーマは、「ボーダレス−超えてつながる大みそか−」。「音楽の力」が国や言葉、世代を超え“ボーダレス”に人と人とをつなぎ、感情を共有していってほしい、などの想いが込められる。司会は有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーが担当。12月31日（日）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）

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