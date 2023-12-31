「第74回NHK紅白歌合戦」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2023/12/31】「第74回NHK紅白歌合戦」のタイムテーブルが31日、番組公式X（旧Twitter）にて発表された。
◆19時20分〜
紅 新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
白 JO1「NEWSmile」
白 鈴木雅之「め組のひと」
白 Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」
紅 Perfume「FAKE IT」
白 すとぷり「スキスキ星人」
紅 天童よしみ「道頓堀人情」
白 キタニタツヤ「青のすみか」
紅 緑黄色社会「キャラクター」
紅 櫻坂46「Start over！」
◆20時〜
白 純烈「だってめぐり逢えたんだ〜NHKプラスver.〜」
紅 ano「ちゅ、多様性。」
白 BE:FIRST「Boom Boom Back」
紅 JUJU「時の流れに身をまかせ」
紅 NiziU「Make you happy」
紅 LE SSERAFIM「UNFORGIVEN（feat. Nile Rodgers）-Japanese ver.-」
白 山内惠介「恋する街角」
紅 乃木坂46「おひとりさま天国」
白 郷ひろみ「2億4千万の瞳〜ブレイキンSP〜」
紅 milet x MAN WITH A MISSION「コイコガレ」
白 MAN WITH A MISSION x milet「絆ノ奇跡」
白 SEVENTEEN「舞い落ちる花びら（Fallin’ Flower）」
紅 水森かおり「日向岬〜紅白ドミノチャレンジSP〜」
特別企画 ハマいく「ビートDEトーヒ」
白 大泉洋「あの空に立つ塔のように」
◆21時〜
白 Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」
紅 坂本冬美「夜桜お七」
紅 MISAMO「Do not touch」
白 10-FEET「第ゼロ感」
特別企画 NewJeans「NewJeans Special Medley」
特別企画「ディズニー100周年スペシャルメドレー」
・橋本環奈＆浜辺美波「いつか王子様が」
・大泉洋＆大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）＆LE SSERAFIM「アンダー・ザ・シー」
・山寺宏一＆櫻坂46＆Stray Kids「フレンド・ライク・ミー」
・生田絵梨花「ウィッシュ〜この願い〜」
・紅白有志の皆さん「小さな世界」
白 Official髭男dism「Chessboard」
紅 椎名林檎「㋚〜さすがに諸行無常篇〜」
白 ゆず「ビューティフル」
特別企画 クイーン＋アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」
白 三山ひろし「どんこ坂〜第7回 けん玉世界記録への道〜」
◆22時〜
白 星野源「生命体」
紅 Superfly「タマシイレボリューション」
紅 伊藤蘭「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」
特別企画 YOSHIKI「ENDLESS RAIN 〜 Rusty Nail」
テレビ放送70年 特別企画「テレビが届けた名曲たち」
・ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY〜Timing」
・薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
・寺尾聰「ルビーの指環」
紅 Ado「唱」
白 エレファントカシマシ「俺たちの明日」
紅 あいみょん「愛の花」
◆23時〜
白 さだまさし「秋桜（コスモス）」
紅 石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
白 藤井フミヤ「TRUE LOVE」
有吉弘行×藤井フミヤ「白い雲のように」
紅 YOASOBI「アイドル」
白 福山雅治「『HELLO〜想望』紅白スペシャルメドレー」
紅 MISIA「紅白スペシャル2023」
?第74回NHK紅白歌合戦?
＼タイムテーブルを発表?／
こちらは前半のタイムテーブルです！
いよいよ今夜 7:20から放送?#NHK紅白 #紅白歌合戦 pic.twitter.com/k9EPAG3byT— NHK紅白歌合戦 (@nhk_kouhaku) December 31, 2023
?第74回NHK紅白歌合戦?
＼タイムテーブルを発表?／
こちらは後半のタイムテーブルです！
いよいよ今夜 7:20から放送?#NHK紅白 #紅白歌合戦 pic.twitter.com/EYFIRtGfm0— NHK紅白歌合戦 (@nhk_kouhaku) December 31, 2023
◆「第74回NHK紅白歌合戦」12月31日（日）午後7時20分〜
「第74回NHK紅白歌合戦」のテーマは、「ボーダレス−超えてつながる大みそか−」。「音楽の力」が国や言葉、世代を超え“ボーダレス”に人と人とをつなぎ、感情を共有していってほしい、などの想いが込められる。司会は有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーが担当。12月31日（日）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）【Not Sponsored 記事】