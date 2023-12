かつて墓地だった場所に家やビルが建設されることは珍しくないが、アメリカで墓地跡に建てられた学校の心霊現象を捉えた動画が注目を集めている。動画はこの学校に勤務する用務員の男性が撮影しており、誰もいない教室で赤い風船が男性の後を追うように動く様子が捉えられていた。英ニュースメディア『UNILAD』などが伝えている。

アメリカのある学校で用務員として働く男性が、11月4日に撮影した背筋の寒くなるような動画が話題となっている。男性は、放課後の誰もいない学校内を掃除していたところ「幽霊に後をつけられた」と主張している。

動画には、掃除用具を持って学校の廊下を歩く男性の姿が映っている。この学校はかつて墓地だった場所に建てられたそうで、廊下の壁にはカリフォルニア州ロサンゼルスにあった「旧カルヴァリー墓地(Calvary Cemetery)」の写真や墓石の破片が飾られていた。

そして男性は、生徒たちがパーティーで使用した教室に入ると、床に散らばった紙吹雪やいくつかのカラフルな風船が残されていた。ところが1つだけ、赤い風船が教室の薄暗い片隅に浮かんでいた。

男性は前任の用務員から「学校内で幽霊が出る」と聞いていたため、怖くなったのか一旦教室の外へ出ることにした。すると奇妙なことに風船もゆっくりと移動し、教室の外に出て男性の後をつけてきた。

動画を撮影しながらも、男性は「見てくれ! もう無理だ! 無理、無理!」と言いながら後退りして足早にその場を去っていった。また動画には、赤い風船が浮かぶ廊下の奥のガラス戸越しに不気味な黒い人影が過ぎ去る様子が映っていた。

男性はこの動画をSNSに投稿したが、のちに削除したようだ。しかし瞬く間に拡散され、動画を見た人たちからはこのような声があがった。

「風船が角を曲がって追ってきた時、鳥肌が立っちゃった。」

「首の後ろあたりがザワザワしちゃったよ。フェイク動画だとしても本当に怖かった。」

「手の込んだイタズラ動画かどうかはともかく、驚いたよ。これが自分の身に起こった時のことを想像してみてよ。僕なら漏らしちゃうね。」

動画がフェイクだと考える人もいたが、それでも多くの人を青ざめさせていた。ちなみに、廊下に飾られていた写真の旧カルヴァリー墓地の跡地は現在、ロサンゼルスにあるカトリック系の「カテドラル高校」の駐車場になっているというが、動画の中で学校の所在地は明かされていないようだ。

