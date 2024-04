「サンリオピューロランド」と「ハーモニーランド」にて、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」の50周年を記念したイベントを、2023年11月1日(水)から約1年間にわたり開催中。

テーマパーク全体で「ハローキティ」の50周年アニバーサリーを盛り上げる「Hello Kitty 50th Anniversary」企画を紹介していきます。

サンリオピューロランド・ハーモニーランド「ハローキティ」50周年記念イベント「Hello Kitty 50th Anniversary」まとめ

開催期間:2023年11月1日(水)〜2024年12月31日(火)

2024年に誕生から50周年を迎える、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」を主役にしたイベントを「サンリオピューロランド」と「ハーモニーランド」にて開催中。

「ハローキティ」50周年アニバーサリーのテーマは「Friend the Future.未来と友だちになろう。」

また、テーマパークでは「みらいとなかよく」を軸に掲げ、様々なイベントを実施。

”1日1日の先に、みんなが思い描く未来や、夢が叶うその日がきっとくると信じて、一緒に未来となかよくなりましょう”という願いが込められたイベントです。

アニバーサリーを記念し、新コスチュームを「サンリオピューロランド」と「ハーモニーランド」にてお披露目。

「ハローキティ」が大好きなローズをモチーフにしたワンピースで、テーマパークごとに少し違ったデザインもポイントです。

ピューロランドで登場する際は特別なティアラをつけ、オーロラ色のオーガンジーワンピースドレスの有無で違った雰囲気を楽しむことができます。

双子の妹「ハローミミィ」が着る色違いのドレスも注目です☆

ハーモニーランドはスカートのフリルや、編み上げのリボンがかわいいベレー帽がポイント。

いままでも、これからも「ハローキティ」と「ハローミミィ」の愛が、たくさんの人に広がりますようにという願いを込めてデザインされています。

さらに、限定のフードメニューやオリジナルグッズも、両パークそれぞれで発売される予定です。

サンリオピューロランド「Hello Kitty 50th Anniversary」

実施内容:

レディキティハウスにスペシャルデコレーション登場新コスチュームで登場するアニバーサリースペシャルグリーティング(事前予約制・有料)実施ハローキティのバースデーライブ(事前予約制・有料)ハローミミィのバースデーグリーティング期間限定メニューやオリジナルグッズの販売

追加コンテンツ:

2024年5月1日(水)〜5月28日(火)寺田てらさんとのコラボレーションアートに描かれたコスチューム姿で一足早くご挨拶に登場2024年5月31日(金)〜7月31日(水)レディキティハウスにイラストレーターコラボレーションコスチュームや歴代の人気コスチューム姿で登場2024年6月7日(金)〜 ※終了日はコンテンツごとに異なります・「ハローキティのピアノイルミネーション」上演・Hello Kitty 50th Anniversary 特別デコレーション・館のレストランにHello Kitty 50th Anniversaryメニューが期間限定で登場・新作グッズ続々発売予定

レディキティのライフスタイルが体験できるアトラクション「レディキティハウス」に、50周年を記念したスペシャルデコレーションやプロジェクションマッピングが楽しめるインスタレーション空間が登場している「サンリオピューロランド」

5月31日から7月31日まで、デジタル・クリエイターの寺田てらさんとのコラボレーションアートに描かれたコスチュームや、歴代の人気デザインのコスチュームを着た「ハローキティ」がレディキティハウスに登場します。

また、5月1日から28日の期間、レディキティハウスでの登場に先駆け、寺田てらさんとのコラボレーションアートに描かれたコスチューム姿の「ハローキティ」が、パークのオープンより約10分間、ウェルカムグリーティングに登場予定。

さらに6月7日から12月31日まで、ピューロビレッジで「ハローキティのピアノイルミネーション」の上演が決定しました。

4Fにある館のレストランには、6月7日から9月3日まで「Hello Kitty 50th Anniversary」にちなんだビュッフェメニューが新たにラインナップ。

大好評のアニバーサリーグッズも、マスコットやカチューシャなどのラインナップが今後続々登場予定です☆

ハローキティ50周年シリーズ

イベント期間中、限定のオリジナルグッズが登場。

第1弾のグッズとして、キービジュアルのイラストを使用したグッズが多数展開されます。

ハローキティ50周年シリーズ 缶バッジセット

1,430円(税込)

スクエアメモやクリアファイルなど日常使いしやすいものから、缶バッジセットやアートパネルなど、コレクションにぴったりなグッズもラインナップ。

缶バッジは、イベント期間中ピューロランドのスタッフが身に着けるものとおそろいのグッズです。

身に着けたりバッグにつけたりして「ハローキティ」のアニバーサリーを一緒に盛り上げることができます。

ハローキティ50周年シリーズ アクリルスタンド

各1,320円(税込)

様々なコスチューム姿の「ハローキティ」がデザインされた、全5種類のアクリルスタンドも必見です。

ハローキティ50周年シリーズ スクエアメモ

440円(税込)

このほかにも、50周年アートを使ったスクエアメモや、

ハローキティ50周年シリーズ ステッカー

各396円(税込)

ノートやスーツケースなどのデコレーションにぴったりなステッカーなどがラインナップ。

かわいいアートは必見です☆

左:レジャーシート 990円(税込)

右: ゴブラン織りランチョンマット 1,650円(税込)

さらに4月12日よりメインビジュアルをデザインに落とし込んだゴブラン織りのランチョンマットやゴールデンウィークの行楽シーズンにもぴったりなレジャーシート、

ミニタオル

各880円(税込)

ミニタオルなど、見逃せないグッズが多数登場しています。

アクリルスタンドvol.2

各1,650円(税込)

そして様々なコスチュームを着たアクリルスタンドの第2弾もラインナップ。

今後はマスコットやぬいぐるみ、カチューシャ、アクセサリーなどのアイテムをはじめ、どんどん新デザインのグッズが登場する予定です☆

Hello Kiitty 50th Anniversaryメニュー

販売店舗:キャラクターフードコート

ハローキティのアニバーサリーケーキ価格:1,300円(税込)【販売終了】キティ&ミミィのバースデースペシャルセット価格:2,500円(税込)販売期間:2023年11月1日(水)〜7日(火)

レストランに、アニバーサリーをお祝いするのにぴったりな「ハローキティのアニバーサリーケーキ」が登場。

カラフルなトッピングシュガー、ストロベリーホイップ、風船型のチョコレートがトッピングされています。

館のレストラン「Hello Kitty 50th Anniversary」メニュー

提供期間:2024年6月7日(金)〜9月3日(火)

価格:大人 3,200円(税込)/小学生 1,600円(税込)/幼児(3歳〜小学校入学前)1,100円(税込)

利用時間:70分制

開催場所:4F 館のレストラン

4Fにある館のレストランに「Hello Kitty 50th Anniversary」メニューが登場。

ケーキのような見た目をした「みんなでお祝い♡ケーキ風ポテトサラダ」や、

「ハローキティ」にちなんだ「大きなりんごのトマトライス」、

デザートには「ハローキティ」の趣味がピアノを弾くことであることから着想を得た「キティ&ミミィのピアノケーキ 」など、見た目もかわいいメニューが多数登場します☆

レディキティハウス 歴代の人気コスチュームも登場

開催期間:

・第1弾:2024年5月31日(金)〜7月7日(日)

・第2弾:2024年7月8日(月)〜7月31日(水)

開催場所:2F レディキティハウス

寺田てらさんとのコラボレーションアートに描かれたコスチューム姿や、過去にピューロランドで登場した人気のコスチューム姿の「ハローキティ」がアトラクション「レディキティハウス」に登場。

どのコスチューム姿に出会えるかは、当日のお楽しみです。

アトラクションの最後には「ハローキティ」との素敵な時間を過ごすことができます。

レディキティハウス 50周年記念のスペシャルデコレーション

50周年記念のスペシャルデコレーションでは、初めてのマッピング演出も実施。

「Kawaii ×セレブリティ」な世界が体験できるアトラクション「レディキティハウス」が、アニバーサリーを記念してクリスタルやオーロラを取り入れた装飾が加わり大変身します。

さらに「ハローキティ」の世界観に入り込めるようなフォトスポットが新たに登場。

レディキティハウス前にある、いちごをモチーフにした馬車のフォトスポット近くやエントランスには50周年を記念したロゴ装飾も。

アトラクションに入る前から、アニバーサリーの特別感を演出してくれます。

白いピアノが置かれたピアノラホールでは、「ハローキティ」の50年間のヒストリーデザインの中に没入体験出来るマッピング演出でゲストをお迎え。

レディキティハウスでのマッピング演出は今回が初めてです。

クリスタルやオーロラなどキラキラした世界観をイメージしたフォトスポットや、レトロポップなデザインの「タイニーチャム」のソファーで写真撮影ができるスポットも登場。

さらに未来をテーマに初の装飾を施した茶室の「サイバー茶室」に加え、

フラッシュ撮影で絵柄がオーロラ色に浮き上がるフォトスポットも。

また、「ハローキティ」と撮影ができるスタジオの背景も、50周年特別デザインになっていて、「ハローキティ」との記念撮影も特別な仕上がりになりそうです。

エントランス アニバーサリーデコレーション

デコレーション開始日:2024年6月7日(金)

実施場所:3Fエントランス

アニバーサリーデコレーションがピューロランドへ訪れたゲストをお出迎え。

3Fエントランスに、ゲストをお出迎えしている大きな「ハローキティ」のバルーンが登場します。

バルーン周りを華やかに彩るような、クリスタルやオーロラなどキラキラした世界観をイメージした装飾も施されます。

ピューロビレッジ「ハローキティのピアノイルミネーション」

演予定期間:

・第1弾 2024年6月7日(金)〜10月1日(火)

・第2弾 2024年10月4日(金)〜12月31日(火)

上演時間:約8分間

出演:ハローキティ(映像出演)

上演場所:1F ピューロビレッジ

6月7日から12月31日まで、期間を2つに分け、新作イルミネーションショー「ハローキティのピアノイルミネーション」を上演。

映像出演する「ハローキティ」が、音楽が溢れる平和な世界が広がる事を願いながら弾くピアノ演奏に合わせ、音符やイルミネーションがキラキラと輝きます。

上演期間ごとに音楽や映像が変わる演出も用意されています☆

デジタル・クリエイター寺田てらとのコラボレーション

デジタル・クリエイターの寺田てらさんとコラボレーションしたアート作品が公開されました。

イラストはレトロポップをテーマに特別に描かれたもの。

ポップに表現されたサンリオピューロランドや、リボンやりんごなど「ハローキティ」に関するモチーフなどが目を惹くデザインです。

サンリオピューロランドでは、同デザインのアクリルスタンドや、

缶バッジなどのグッズ販売が予定されているほか、「ハローキティ」が実際にアートに描かれたコスチュームを着てグリーティングにも登場する予定です。

レディキティハウス登場記念 一足早くウェルカムグリーティングに登場

登場期間:2024年5月1日(水)〜5月28日(火)

登場場所:1F ピューロビレッジ

寺田てらさんとのコラボレーションアートに描かれたコスチュームを着た「ハローキティ」がご挨拶に登場。

パークオープン時間より約10分間、1F ピューロビレッジにてご挨拶に登場予定です。

※登場キャラクターを囲んでのグリーティングとなります。1組ずつの対応はできません

※当日、急遽登場予定が変更になる場合もあります

ハローキティ・ハローミミィのグリーティング

バースデーをお祝いする企画として「ハローキティ」と「ハローミミィ」に会えるスペシャルイベントを開催。

「ハローキティ」もしくは「ハローミミィ」を1分間独り占めできる「アニバーサリースペシャルグリーティング」のほか、バースデーをお祝いするスペシャルイベントの開催も決定しました。

メルヘンシアターでは、2日間限定の「ハローキティのバースデーライブ」、「キャラグリレジデンス」では「ハローミミィ」が登場する「ハローミミィのバースデーグリーティング」が7日間限定で開催されます☆

アニバーサリースペシャルグリーティング

イベント開始日:2023年11月1日(水)〜

開催場所:イベントコーナー

出演キャラクター:ハローキティ、ハローミミィ ※事前予約制・有料

50周年を記念した新コスチュームを着た「ハローキティ」または「ハローミミィ」を1分間独り占めできる「アニバーサリースペシャルグリーティング」の開催が決定。

スペシャルグリーティングに参加された方には、オリジナルノベルティとしてミニアクリルスタンドがプレゼントされます。

(終了しました)ハローキティのバースデーライブ

開催日:2023年11月1日(水)、3日(金・祝)※事前予約制・有料

場所:メルヘンシアター

メルヘンシアターにて「ハローキティのバースデーライブ」を11月1日、3日の2日間限定で上演。

「マロンクリーム」と「ウサハナ」もお祝いに駆けつけ、バースデーライブを一緒に盛り上げます。

さらに、スペシャルチケット購入の方にはバースデーライブ限定色のオリジナルTシャツがノベルティとしてプレゼントされます。

(終了しました)ハローミミィのバースデーグリーティング

開催期間:2023年11月1日(水)〜7日(火)

場所:キャラグリレジデンス

11月1日から7日までの7日間、グリーティングアトラクション「キャラグリレジデンス」で「ハローミミィ」が登場する「ハローミミィのバースデーグリーティング」を開催。

期間中はオリジナルデザインのポストカードが付いた”PUROPASS”も館内で販売されます。

希望の時間帯を選んで購入できるので、”ピューロランドも満喫したいしバースデーもお祝いしたい!”という方におすすめです。

(終了しました)11月1日限定:5色のオリジナルデザインTシャツを先着で計1,101名に配布

配布日時: 2023年11月1日(水)パークオープン時間より配布

配布人数:先着1,101名

※チケット1枚につき1枚プレゼント。なくなり次第終了

対象者:全国のサンリオショップ・ギフトゲートにて「オリジナルデザインパスポートチケット」を購入して来場された方

※入場後、4階レインボーホール付近の受付にて引き換えできます

カラー:全5色

サイズ:フリーサイズ ※5色共通

ふたりの誕生日である11月1日限定で、事前購入のパスポートチケットでピューロランドに来場された先着1,101名にオリジナルデザインTシャツをプレゼント。

オリジナルデザインパスポートチケット

Tシャツプレゼントの条件は、全国のギフトゲートおよびサンリオショップで事前購入したパスポートチケットでピューロランドに来場すること。

誕生日当日にしか手に入らない、今回限定のデザインです。

カラーは50周年にちなみ「5色」を展開。

2023年は、「ハローキティ」50周年を記念したデザインが描かれており、アニバーサリーの節目にぴったりなTシャツとなっています。

ハーモニーランド「Hello Kitty 50th Anniversary」

実施内容:

新コスチュームのハローキティが登場するキティキャッスルグリーティングハローキティファミリーが登場するグリーティングハローキティ&ハローミミィたちが登場するバースデーショー期間限定メニューやオリジナルグッズの販売

ハーモニーランドでは、キティキャッスルにアニバーサリーコスチュームの「ハローキティ」が登場。

「キティキャッスルグリーティング」が行われるほか、「ハローキティ」や「ハローミミィ」、パパ、ママがそろって登場するグリーティングが楽しめます。

キティキャッスルグリーティング

開催場所:キティキャッスル

見たり、触れたり、お楽しみがいっぱいのアトラクション「キティキャッスル」

キティキャッスルに、「ハローキティ」が50周年を記念した新コスチュームといちごデザインのエプロンがかわいいコスチュームで登場します。

どちらのコスチュームに会えるかは、当日訪れてからのお楽しみです。

(終了しました)ハローミミィグリーティング

開催日:2023年11月7日(火)・10日(金)

時間:11:00〜11:30、15:00〜15:30

11月7日、10日の2日間限定で実施される「ハローミミィグリーティング」

各日2回「ハローミミィ」が登場する特別な時間になっています。

(終了しました)ハローキティファミリーハググリーティング

開催日:2023年11月1日(水)・3日(金・祝)〜5日(日)・11日(土)・12日(日)

開催時間:14:30〜14:55

開催場所:ハーモニービレッジ

特定日には「ハローキティ」と「ハローミミィ」に加え「ジョージ(パパ)」と「メアリー(ママ)」も登場する「ハローキティファミリーハググリーティング」を開催。

ハグで「ハローキティ」と「ハローミミィ」のバースデーをお祝いするグリーティングです。

(終了しました)新作ライブショー『Evergreen』

開催日:2023年11月1日(水)〜14日(火)

時間:16:00〜16:25

場所:ハーモニービレッジ

出演:ハローキティ、ハローミミィ、ディアダニエル、シナモロール

11月1日から14日まで、「ハローキティ」と「ハローミミィ」のバースデーをお祝いする新作ショーを上演。

物語の舞台となるのは、豊かな緑に包まれた森の中です。

精霊たちと村人たちによる「ハローキティ」と「ハローミミィ」の祝祭が繰り広げられます。

”この地球で、人も自然もみんなが仲良くいられますように。未来に向かって「ずっと友達」”の願いが込められたショーになっています。

ケルトをイメージして作られたオリジナルのコスチュームも必見です☆

ハローキティバースデーグッズ&フード

グッズ名・価格:

ハローキティアクリルスタンドコレクション(全11種) 各1,320円(税込)販売店舗:サンリオnakayokuショップハローキティバースデーシリーズグッズセット 2,970円(税込)店舗:サンリオnakayokuショップ

メニュー名・価格:

ハローキティ50th Anniversaryドレスオムライス 1,500円(税込) キティのドレスパフェ 1,000円(税込) キティのドレスモンブラン 800円(税込) アップルカスタードチュリトス 700円(税込) ミニマグカップデザート 800円(税込)

※各メニューは数量限定です

※1日の販売数には限りがあります

イベント期間中、限定のオリジナルグッズやフードメニューもラインナップ。

ハーモニーランドの特別なコスチュームを着た「ハローキティ」がデザインされたアクリルスタンド(11種)や、バースデーをお祝いしたグッズセットなどが充実。

フードメニューは、アニバーサリーをお祝いするのにぴったりなケーキやパフェなどのスイーツが提供されます。

50周年を迎える「ハローキティ」と「ハローミミィ」を主役にした、約1年間にわたり実施されるアニバーサリーイベント。

サンリオピューロランドとハーモニーランドにて2023年11月1日より開催されている「ハローキティ」50周年記念イベント「Hello Kitty 50th Anniversary」の紹介でした☆

クロミたちも登場する英語発話型アトラクション!サンリオピューロランド「BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB」 クロミたちも登場する英語発話型アトラクション!サンリオピューロランド「BUDDYEDDY WONDERFUL CLUB」 続きを見る

2023年のハロウィーンはクロミが主役!サンリオピューロランド「PUROHALLOWEEN」 2023年のハロウィーンはクロミが主役!サンリオピューロランド「PUROHALLOWEEN」 続きを見る

© 2023 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

※内容は変更になる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post サンリオピューロランド・ハーモニーランドで開催!「ハローキティ」50周年記念イベント まとめ appeared first on Dtimes.