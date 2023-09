『ハリー・ポッター』ダニエル・ラドクリフらキャストがダンブルドア先生役マイケル・ガンボンを追悼

英メディアが現地時間9月28日に報じた俳優マイケル・ガンボンの訃報。映画『ハリー・ポッター』シリーズのダンブルドア校長役などで人気を集めた名優の死を受けて、ダニエル・ラドクリフやエマ・ワトソンはじめ、かつての共演者が追悼している。

肺炎の発作で82歳でこの世を去ったマイケル・ガンボン。マイケルは2002年に亡くなったリチャード・ハリスの後を継いで、2004年公開の第三作『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』からアルバス・ダンブルドア役を演じ、2011年の『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』まで計6作に渡ってメガヒットシリーズに貢献してきた。

9月28日(木)の訃報を受けて、同作でタイトルロールを演じ、マイケルと師弟関係を見せたダニエル・ラドクリフが「マイケル・ガンボン亡き世界は、楽しくないものになってしまった」と追悼する声明を発表。「マイケル・ガンボンは僕がこれまで一緒に仕事をする栄誉にあずかった人の中でも最も輝かしく自然体な俳優。彼の計り知れない才能にもかかわらず、僕が彼について一番覚えているのはいかに仕事を楽しんでいたかということ」と共演した日々を思い返した。「第6作目が一番長くマイケルと仕事をした機会だった。彼はグリーンスクリーンの前で一緒に過ごした時間をより思い出に残る楽しいものにしてくれた。彼が亡くなったと聞いてとても悲しいけれど、自分が彼と共に仕事をする幸運に恵まれた一人ということに心から感謝している」と死を惜しんだ。

ハーマイオニー・グレンジャー役エマ・ワトソンも自身のInstagramストーリーズで「優しい、優しいマイケル・ガンボン」と追悼文を投稿。「あなたは真剣になりすぎることはなかったけれど、どういうわけかその厳粛さで最も真剣な瞬間を作り出してくれた。私たちに偉大さを軽やかに纏うとはどのようなものなのか、見せてくれてありがとう。恋しく思うことでしょう」と追悼の意を表した。



ロン・ウィーズリー役ルパート・グリントもInstagramにダンブルドア校長先生の画像を投稿してコメント。「マイケルのことを聞いてとても悲しい。彼は撮影現場で毎日、とても温かく、いたずら好きでした。彼は子供の頃の私を魅了し、人生に楽しさと奇抜さを見出す私の個人的なお手本となりました。ルパート、彼の家族に愛を送ります」

ルシウス・マルフォイ役ジェイソン・アイザックスは自身のX(旧Twitter)で「偉大なるマイケル・ガンボンが亡くなった」と投稿。「『The Singing Detective(原題)』のマイケルから演技とはなにかを学んだ。複雑で脆く、完全なる人間らしさを」と綴ったジェイソンは「ハリー・ポッターの映画における最高の興奮は彼が私の名前を知っていて、彼の恐れ知らずでダーティーな遊び心をシェアしてくれたこと」と共演者として交流がもてた喜びを明かした。

