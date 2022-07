タイのチョンブリー県で先月中旬、ナニーと散歩中だった2歳男児が近所で飼われていた大型犬に襲われた。事故の様子は監視カメラが捉えており、衝撃的な映像がSNSに投稿されて拡散している。『The Sun』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

チョンブリー県パタヤで先月20日、フランス出身の2歳と4歳の兄弟がナニーと一緒に近所の住宅街を散歩していたところ、体重約70キロのロットワイラーに襲われた。

事故の様子を捉えた動画では、散歩中の3人がある家の前で立ち止まると突然ロットワイラーが現れ、黄色いTシャツを着たナニーに飛びかかるのが見て取れる。4歳の兄はすぐに逃げて無事だったが、ロットワイラーはその後、逃げようとする2歳男児を押し倒して襲い始め、ナニーが叩いて引き離そうとするも全く動じない。

そしてしばらくすると飼い主の家で働いているという女性が現れ、ナニーと一緒に男児を助けようとするもなかなか上手くいかない。するとその後、騒ぎに気付いた男性が現れて助けに入り、最後は大人3人がかりで犬を引き離したという。

男性は「叫び声が聞こえて慌てて外に出ると、犬が男の子を襲っているのが見えた。金属板を急いでつかみ、犬を追い払った」と明かしており、動画では男性が車のトランクの中から金属板を取り出し、ロットワイラーを叩く姿も映し出されていた。

男児は200針を縫う大怪我で、顔の傷が酷く顎を骨折、一時は集中治療室にて治療を受けていたがヤマは越えたという。

なお家主は事故当時、ゴミ出しをするため門を開けっ放しにしていたそうで、ロットワイラーは外を通りかかった3人を見て激しく吠えると外に飛び出し、襲撃は4分も続いたようだ。

近所に住むジェットさん(Jet、39)は事故を受け「飼い主は犬がしっかり繋がれているよう注意しないといけないね。あの犬はとても獰猛だから」とため息交じりに語ったが、事故については警察が現在調査中で、犬の処分などについては明らかにされていない。

ちなみに2020年5月にはアメリカで、郵便物を取りに外に出た9歳男児がピットブル2頭に襲われ死亡した。当時、ピットブルは放し飼いにされていたという。

画像は『The Sun 2022年6月28日付「DEVIL DOG Shocking moment lad, two, is mauled by pet Rottweiler, leaving him with broken jaw and needing 200 stitches」(Credit: ViralPress)』『The Mirror 2022年6月27日付「Boy, 2, left with broken jaw and 200 stitches after being attacked by pet Rottweiler」(Image: ViralPress)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)