“営業力強化“に役立つ無料のオンライン展示会「BIS2022‐さわれる 営業DX展‐」開催！　”さわって実感”できる、オンラインならではの新たな体験を用意

コロナ禍は人々の日常生活を大きく変化させました。会社にお勤めの方の中には、出勤制からリモートワーク中心へと勤務体制が変わったという方も少なくないのではないでしょうか。特に営業職の方は、従来のセールスの手法を変えざるを得なければならず、

「アポイントが取りづらく、積極的に企業訪問ができなくなった」

「オンラインの面談だけでは商品の受注や関係性の構築が難しい」

「相手がリモートワークだと電話がつながりにくく、なかなかコミュニケーションが取れない」

といったようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?

そんな方にオススメしたいイベントが、さわれるオンライン展示会「BIS(ビジネスIT & SaaS EXPO)2022 -さわれる 営業DX展-」。

7月20日(水)から22日(金)の3日間にかけて実施し、Sansan株式会社のEightが独自開発したイベントプラットフォームで開催されます。日本中のビジネスパーソン・企業をアップデートするための様々なサービスを“さわって実感”できる新しいイベントです。

「さわる」「聴く」「つながる」 3つのエリアで効率的に情報収集!

めまぐるしく変化する時代に対応しながらビジネスを促進していくためには、人やモノ、知識と出会い、自分自身をアップデートし続ける必要があります。

そんな忙しいビジネスパーソンが、自分に適した新しいつながりを効率的に得られる場として誕生したのが「BIS 2022」です。3回目の開催となる今回のテーマは「営業」。日本中のビジネスパーソンや企業をアップデートし、成長を促進することを目指しています。

オンライン上のバーチャルイベント会場には「さわる」ブースエリア、「聴く」セッションエリア、「つながる」交流エリアの3つのエリアがあります。

参加者は会場内を回遊する疑似体験を通じ、営業力の強化に役立つ情報を効率的に、まとめて得ることができます。どんなエリアがあるのか、1つずつ紹介していきましょう。

1.ブースエリア

キャリアプロフィール「Eight」ユーザー1,000名に聞いた「営業に関する実態調査」の結果をもとに厳選されたしています。資料のダウンロードや、担当者とのオンライン名刺交換に加え、サービスのデモ体験もできるので、実際に活用するイメージがしやすくなっています。

2.セッションエリア

Eightユーザーへの調査で寄せられた生の声にお応えする、ここだけの講演が目白押し。さまざまな分野で活躍する講演者たちが、課題解決につながるヒントをお届けします。講演者に拍手を送ったり、名刺を受け取ったりと、視聴者を最後まで飽きさせない設定になっています。

セッションエリアイメージ

講演者

福田 康隆 (ジャパン・クラウド・コンサルティング株式会社 代表取締役社長)

・『THE MODEL』著者が営業課題の解決策を提言<前編><後編>

高野 秀敏 (株式会社キープレイヤーズ 代表取締役)

・1万人以上の営業を見て来たCEOが語る「売れる営業の6つの特徴」とは?

西江 健司 (株式会社pamxy 代表取締役)

・自社SNS累計160万人以上のCEOが実践するマーケ×営業の仕組みとは?

安田 雅彦 (株式会社 We Are The People 代表取締役)

・非対面でもOK!メンバーのパフォーマンスを上げる 1on1のやり方

武者 慶佑 (株式会社アイレップ Live Commerce Evangelist)

・"1対Nで成約を高める"ライブコマースによるオンライン接客術

桐生 稔 (株式会社モチベーション&コミュニケーション 代表取締役

・3分に1回笑いを起こす!人見知り営業マンの「話し方メソッド」<前編><後編>

その他、出展企業のセッションも多数