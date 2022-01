アメリカ・ジョージア州の自動車修理店に勤務していたフラーテン氏は、上司と口論の末に退職しました。

その後、未払い分の給与を要求したところ……なんと9万枚を超える1セント硬貨が自宅前に積まれていたそうです。

Georgia man receives final paycheck in pile of coins on drivewayhttps://t.co/KZIi3XCFtu#kwch12pic.twitter.com/a9QGGY3rGj