『デクスター』続編のプロモ映像が公開！殺人鬼のルーツへの回帰を示唆!?

2006年より8シーズンにわたって米Showtimeにて放送されたサイコ・サスペンスドラマ『デクスター 〜警察官は殺人鬼』。そのリブート版の最新プロモ映像が公開され、デクスターが殺人鬼のルーツへ回帰する展開を示唆している。米Screen Rantが報じている。

『デクスター』は、マイアミメトロ警察殺人課で血痕分析官を務めるデクスター・モーガン(マイケル・C・ホール)が、警察で入手した情報をもとに、犯罪者をターゲットに夜な夜な殺人を繰り返す...というストーリー。

全10話となる続編は、シリーズのラストから約10年後が舞台となり、デクスターはニューヨーク州北部にある田舎町アイアン・レイクに移り住んでいるという設定だ。

Nature is calling. April 22, 2021

そして、新しく公開されたプロモ映像では、雪景色に映える焚火を背景に薪割り台に刺さった斧が映し出され、「自然(Nature)へ戻るほどいいことはない。自分の本性(Nature)に...」というデクスターの不気味なナレーションがのせられており、彼が本性である殺人鬼のルーツへ回帰することをほのめかしている。

ファイナルとなるシーズン8のラストで、デクスターはオレゴン州で森林伐採の仕事に就いていたが、そのプロモ映像の斧が、デクスターが最後に行き着いた場所以上の意味を成すのかどうかは不明だ。

現時点でオリジナル版からカムバックするのはデクスター役のマイケル・C・ホールのみだが、続々と新キャストが決定している。クランシー・ブラウン(『ザ・クラウン』)がアイアン・レイクの非公式の市長で、トラック・ビジネスで財を成したカート・コールドウェル役で出演。その他、犯罪情報を発信する番組で司会を務めるポッドキャスター役でジェイミー・チャン(『ワンス・アポン・ア・タイム』)、アイアン・レイクで初となるネイティブ・アメリカンの警察署長役でジュリア・ジョーンズ(『弁護士ビリー・マクブライド』)、同署の巡査部長役でアラノ・ミラー(『ジェーン・ザ・ヴァージン』)らが名を連ねている。

そして、オリジナル版でシーズン4までショーランナーを務めたクライド・フィリップスがカムバックする。

続編となるリブート版では、不評だったシーズン8のラストの汚名を返上し、ついにデクスターが逮捕されるのかが気になるところ。リブート版『デクスター 〜警察官は殺人鬼』は、2021年の後半にShowtimeで放送予定。(海外ドラマNAVI)

『デクスター 〜警察官は殺人鬼』

