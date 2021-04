『ライド with ノーマン・リーダス』『NCIS：LA』新シーズンなどがHuluで配信スタート

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン5や『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班〜』シーズン11、さらにラブコメ『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』などがHuluにて配信決定! Hulu、5月のラインナップをご紹介。

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン5

Get ready for a far-out trip with Norman. March 4, 2021

5月18日(火)より独占配信スタート

以降、毎週火曜日に1話ずつ追加予定(全6話/字)

『ウォーキング・デッド』のダリル役で知られるノーマン・リーダスが仲間と共にツーリングで世界各地を巡る人気旅番組、待望の新シーズンが日本上陸。シーズン5には『ノーカントリー』や『アベンジャーズ/エンドゲーム』などに出演するジョシュ・ブローリンや『アメリカン・ホラー・ストーリー』のディラン・マクダーモットが登場し、ノーマンと共にニュージーランドを巡る。





『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』シーズン2



5月22日(土)より独占配信スタート

以降、毎週土曜日に1話ずつ追加予定(全13話/字)

大富豪ジョン・トゥルブリッジの突然の死をきっかけに、彼が3人の隠し子に会社の株を遺していたことが発覚。妻のブレイディと、それぞれにワケありな隠し子3人、さらに前妻の息子であるジョン・Jr も加わり、巨額の遺産を巡る一筋縄ではいかないバトルが繰り広げられる、ニュージーランド史上最も高額な予算を投じて作られたと言われる話題作。

ファイナルとなるシーズン2では、それぞれに信頼していた人物から裏切られたブレイディとジョン・Jrが手を組み復讐を試みる。さらに隠し子3人にもそれぞれ転機が訪れ、一族のほころびが次々と露になっていく―。果たして、「権力・金・家族」全てを手に入れるのは誰なのか―。





『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン1

5月30日(日)から配信

『SEX AND THE CITY』『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』といった大ヒットシリーズを手掛けるダーレン・スターがクリエイターを務めるラブコメディ。40歳のライザ(サットン・フォスター『バレエ・ガールズ 〜パラダイスへようこそ』)は若く見える外見を活かして26歳とごまかし、ニューヨークの出版社に入社。同時に20代の青年ジョシュとの新しい恋をスタートさせ、プライベートやキャリアも絶好調だったが、ライザの経歴や年齢に不信感を抱く人物が現れて大ピンチ!

その他の配信情報

■『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班〜』シーズン11

5月1日(土)から配信

■『ブラインドスポット』シーズン4

5月1日(土)から配信

■『グレイズ・アナトミー』シーズン15

5月8日(土)から配信

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン5 © 2021 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved. /『FILTHY RICH/フィルシー・リッチ』シーズン2 © 2017 Filthy Productions Ltd./『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン1 © 2015 VIACOM INTERNATIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED.