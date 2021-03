【今週スタートの海外ドラマ】ブライアン・クランストン主演作や「シャーロック・ホームズ」ファン期待の新作が配信開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は大人気の『ARROW / アロー』がファイナルシーズンを迎える他、『ウォーキング・デッド』の原作者で製作総指揮者としても知られるロバート・カークマンが手掛けるアニメーションシリーズ、「シャーロック・ホームズ」ファン待望のNetflix新シリーズ、ブライアン・クランストン主演の最新作などがスタートとなる。お見逃しなく!

■3月23日(火)

『ブルーブラッド 〜NYPD家族の絆〜』シーズン2(FOXチャンネル)





欲望が渦巻く巨大都市ニューヨークを舞台に次々と巻き起こるテロ、誘拐、麻薬事件をはじめとした難事件に、3世代にわたりNY市警察官として勤めるレーガン一家が立ち向かう大人気クライム・シリーズ。アメリカでは2010年9月より放送がスタートし、2021年現在もシーズン11が絶賛放送中の本作より、シーズン2が日本初放送!

■3月26日(金)

『ベイカー街探偵団』(Netflix)







シャーロック・ホームズのパスティーシュで、ホームズ譚にも登場するベイカー街探偵団と呼ばれる少年たちを主人公に据えて描かれたシリーズ。

舞台はビクトリア朝のロンドン。邪悪なドクター・ワトソンと、そのビジネスパートナーで謎に包まれた捉えどころのない人物シャーロック・ホームズ。二人の依頼を受け、社会から見捨てられた浮浪児たちが超常的犯罪の解決に挑む。

『ラ・テンプランサ 〜20年後の出会い〜』(Amazon Prime Video)

スペインにて製作されたAmazon Originalシリーズ。マリア・ドゥエーニャスによる同名小説をもとにした本作は、1860年代を舞台に、ロンドン、キューバ、メキシコと国を移りながらマウロとソルダッドの恋愛が描かれる。

『インビンシブル 〜無敵のヒーロー〜』(Amazon Prime Video)





『ウォーキング・デッド』の原作者で製作総指揮者としても知られるロバート・カークマンが手掛けるアニメーションシリーズ。

主人公は、平凡なティーンエイジャーのマーク・グレイソン。しかし彼の父親は、地球上で最強のスーパーヒーローだった。マークは17歳の誕生日を迎えて間もなく、独自の能力が芽生えたために父親の指導を受けることになる――。

『Your Honor / 追い詰められた判事』(U-NEXT)





でウォルター・ホワイトを演じたブライアン・クランストンが主演を務める最新作!

人々から尊敬されているニューオーリンズの判事マイケル・デシアト(ブライアン)だが、息子がひき逃げ事故を起こしてしまうことで彼の人生は一変...。その犠牲者がマフィアの一族だったことがわかり、自らの深い信念と向き合わざるを得なくなる。復讐、嘘と虚偽の嵐が街全体を飲み込もうとしている中、マイケルは、ますますありえない選択の連続に直面し、正義感の強い正直な男が、息子を救うためには、どこまでやってしまうのかという姿を描いたもの。



■3月27日(土)

『ARROW / アロー』シーズン8(AXN)





"アローバース"と呼ばれる壮大な世界が生まれるきっかけを作ったDCドラマのファイナルシーズン。

シーズン7の最後で、神のような存在であるモニターが見た未来で自分が死ぬことを伝えられた主人公オリバー・クイーン。ファイナルシーズンでは、家族、そしてチームから離れてスター・シティだけではなく、マルチバース(多元宇宙)全体を救うため、オリバーは自らの命が犠牲になるかもしれないと知りつつも、かつてないほど困難な戦いに挑む。一方、2040年の未来では、オリバーの息子ウィリアムと娘のミアが未来のチームアローとして、新たな敵と対決する。

『SUPERGIRL / スーパーガール』シーズン5(AXN)





シーズン6で幕を閉じることが決定している『SUPERGIRL / スーパーガール』。

カーラ/スーパーガール役のメリッサ・ブノワをはじめ、レナ役のケイティー・マクグラス、アレックス役のカイラー・リー、ハンク・ヘンショウ/ジョン・ジョーンズ役のデヴィッド・ヘアウッド、ブレイニアック5/ブレイニー・ドックス役のジェシー・ラス、前シーズンから登場したニア・ナル/ドリーマー役のニコール・メインズらが引き続き出演。アローバース恒例のクロスオーバーエピソード「クライシス・オン・インフィニット・アース」ではこのシーズン5第9話から幕を開ける。

(海外ドラマNAVI)

