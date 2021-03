『ペリー・メイスン』含む、新作HBO®ドラマシリーズのデジタル配信が決定！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、5月より良質な作品を贈り出すHBO®の新作海外ドラマシリーズ3本のデジタル配信を開始する。

5月よりダウンロード販売・デジタルレンタルがスタートする作品は以下の通り。

『プロット・アゲンスト・アメリカ』

新ナチス派のアメリカ大統領が誕生したとしたら? 歴史の "もしも" を描きながらも、アメリカの現実がリアルに浮き彫りになる。

1940年第2次世界大戦中のアメリカ。ヒトラー率いるナチスがヨーロッパで勢力を拡大するなか、反ユダヤ主義で親ヒトラー派の英雄的飛行士チャールズ・リンドバーグが大統領選で現職のルーズベルトを破り新しい大統領となる。リンドバーグ政権によって扇動される憎悪と差別はやがて、物語の主人公となるユダヤ系家族のレヴィン家の人々にも暗い影を落としていく...。現代アメリカ文学を代表する作家フィリップ・ロスの同名の歴史改変小説をHBOがウィノナ・ライダー(『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)をはじめとする実力派キャストでドラマ化。



5月5日(水)ダウンロード販売・デジタルレンタル開始(全6話)

発販元 ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント





『ある家族の肖像』

悲劇に満ちた宿命に抗い必死に生きる男の苦悩と希望を描く、HBO®珠玉の感動作。マーク・ラファロ(『フォックスキャッチャー』)が徹底的な役作りと渾身の演技でエミー賞&ゴールデン・グローブ賞で主演男優賞に輝いた。

妄想型統合失調症を患う双子の兄トーマスの面倒を見ることを、余命わずかな母親に誓ったドミニク。だがそんな時、図書館で危険な行動を起こしたトーマスは悪名高い収容所に収監されてしまう。ドミニクは必死でトーマスを助けだそうとするが...。現在と過去を交錯しながら、度重なる悲劇に見舞われながらも必死に生きようとするドミニクの苦悩を描く。幼いころから兄の面倒を見ることに人生を捧げてきたドミニクに幸せは訪れるのか? そして、母が残した祖父の自伝に隠された家族の秘密とは?



6月2日(水)ダウンロード販売・デジタルレンタル開始(全6話)

発販元 ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント





『ペリー・メイスン<シーズン1>』

ロバート・ダウニー・Jr(『アベンジャーズ』シリーズ)×HBO製作! 世界で"最も愛された弁護士"ペリー・メイスンがリアルで壮大なクライムドラマとして甦る。

1931年ロサンゼルス。世界中が大恐慌に苦しむ一方、石油産業と映画産業が隆盛を極めていたこの街で、残忍な乳児誘拐殺人事件が起きる。従軍経験でトラウマを負い、私立探偵としてその日の生計を立てるのが精いっぱいの暮らしをしているペリー・メイスン(マシュー・リス『ジ・アメリカンズ』)の元に、旧知のベテラン弁護士から事件の調査依頼が舞い込む。腐敗した警察組織や謎の新興宗教団体などが絡み合う事件の真相を鋭い洞察力で暴いていくが...。



6月9日(水)ダウンロード販売・デジタルレンタル開始

DVDレンタル開始(全8話)

※字幕のみ(デジタル配信は吹替あり)

発販元 ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント



また、メリッサ・マッカーシー(『ゴーストバスターズ』)が主演を務め、HBO Maxで配信された映画『スーパーインテリジェンス』も6月2日(水)よりダウンロード販売・デジタルレンタル開始となる。(海外ドラマNAVI)



