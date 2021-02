DCドラマ『Stargirl』が正式にアローバースの仲間に！ゴールデン・エイジ時代のフラッシュが登場

2020年5月に米CWで放送開始されたDCドラマ『Stargirl(原題)』に、『THE FLASH/フラッシュ』のキャラクターが登場し、正式にアローバース(現在はCWverseに改名)に仲間入りを果たすことが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

今年、CWで放送開始予定の『Stargirl』シーズン2の第9話に、『THE FLASH』でジェイ・ギャリック/フラッシュを演じるジョン・ウェズリー・シップがゲスト出演することが発表された。

'DC's Stargirl' is getting in on the crossover game! February 18, 2021