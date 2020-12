3歳の少女と郵便配達員が登場する動画が、人々の心を掴んで話題になっている。毎日やってくる配達員を心待ちにしている少女は、配達員の姿を見ると笑顔をはじけさせて嬉しそうに全力で踊る。雨の日も笑顔で一緒に踊ってくれる配達員に絶賛の声が寄せられている。『WCAX.com』などが伝えた。

米オレゴン州ポートランド在住のデイヴィッド・ウィットロウさん(David Whitlow)は先月19日、娘のエヴァちゃん(Ava、3)と郵便配達員との心温まる交流の様子を捉えた動画をInstagramに投稿した。

パンデミックが始まり毎日、家の中で遊んでいたエヴァちゃんだったが、長く続くロックダウンで退屈になっていたという。そんな中、エヴァちゃんには楽しみにしていることがあった。

それは郵便配達員のイアン・サイモンさん(Ian Simon)と一緒にダンスすることだ。イアンさんはデイヴィッドさんの家に郵便物を毎日届けており、玄関に面する窓からエヴァちゃんと交流するようになったそうだ。

この交流、実は2年前から始まっており、エヴァちゃんが成長して立てるようになるとお互いがダンスをするようになった。イアンさんは「エヴァちゃんは私を見つけると、飛び跳ねて喜んでくれるんだ」と話している。

デイヴィッドさんが投稿した動画には、窓際のソファーに乗って外を眺めながらイアンさんを待つエヴァちゃんが映っている。そしてイアンさんがやってくると立ち上がり、手やお尻を振って可愛くダンスし始めたのだ。イアンさんも郵便受けまでの道のりを軽くステップを踏みながら進み、エヴァちゃんとともにダンスを楽しんでいた。

近所の人もイアンさんが毎日踊っていることに気付いて、その様子を動画に収めているそうだ。

イアンさんは仕事中なので、毎日たった数分の交流だが、エヴァちゃんはイアンさんとのダンスの時間を心待ちにしているのだ。

この動画は今月28日の時点で19万回を超える再生回数を記録し、大きな反響を呼んだ。コメント欄には「なんて心温まる動画なの! シェアしてくれてありがとう」「素敵な配達員さんね」「この動画を見て朝から泣いちゃったよ」といった声が届き、2人の交流に癒された人も少なくない。

雨の日も風の日も必ずやってきて笑顔でエヴァちゃんと踊るイアンさんに、デイヴィッドさんは感謝しているという。エヴァちゃんだけでなく多くの人に笑顔を届けたイアンさんに「小さなことでも、長く続けるというのは大変なはず。素晴らしい配達員だ」と労いのコメントも見受けられた。画像は『WCAX.com 2020年12月23日付「‘It starts the day on the right foot:’ Little girl and mail carrier share daily dance」』『David Whitlow, DC, MS, LMT 2020年11月19日付Instagram「They Dance @mailmanofthecentury Watch this with sound.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)