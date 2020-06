アフリカ内陸の国ジンバブエは貧困なこともあり、Googleマップのストリートビューもあまり整備されていないとのこと。

そこであるボランティアの男性が徒歩や乗り物を駆使し、広大な国土を撮影して回ったそうです。

そのときの姿が、あるマーベル・ヒーローに似ていると、海外で注目を浴びていました。

Tawanda Kanhema volunteered to carry Street View gear across 3,200 km of Zimbabwel



こちらが撮影機材を背負ったタワンダ・カンヘマ"Tawanda Kanhema”さん。

徒歩の他に、スピードボード、自転車、自動車、ヘリコプターなどを利用して撮影し、3200kmの距離を巡り、現在800km分がストリートビューが追加されたそうです。

そんな彼が似てると言われたのは……。



ワカンダ国王(ティ・チャラ / ブラックパンサー)

ワカンダ国王であるブラックパンサーのティ・チャラにそっくり!

タワンダとワカンダの語感が似てることも、この比較の面白さを引き立てているようです。

タワンダさんは、ストリートビューが充実することで母国の魅力が人々に伝わりやすくなる思い、ボランティア撮影を始めたと語っています。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●彼を見てワカンダだと思った。



↑この男にシールドを与えてくれ。



↑彼は映画スターのようなルックスだよ。いい写真だ。



●ストリートビューの装備を着けた人が、こんなカッコよく見えるとは思わなかった。



↑写真にあるカメラはストリートビューの正規装備じゃない。実際のストリートビュー装備はもっと大きい。

ソース:自分はストリートビュー・カメラシステムのエンジニア。



●彼はボランティアだって? 彼の仕事にイギリスポンドあたりを払えただろう?



↑まさに同じことを思ったよ。もちろん払ってもらうべき。



↑Wikipediaにはボランティアのために5000ドルの自費を投じたと書いてある。それから車やヘリコプターなども使ったので全部を歩いたわけではない。

ただし、彼は今シリコン・バレーで働いているようなので、ボランティアがいい影響を与えたのかもしれない。

(Tawanda Kanhema - Wikipedia)



●無賃の研修だったんだ。



●ボランティアをした……。ということは、このお金が有り余った大企業(Google社)が、この大仕事をタダ働きさせて搾取したのか。



↑その通り。



↑ボランティアをしたのが、なぜ搾取になるんだ。彼が好きでボランティアしたんだ。きっと補てんしてもらったと推測するが、クレイジーな経験こそがそのアドベンチャーの報酬さ。

もちろん推測だけどね。彼はすごいことをしたが、自ら選んでしたことだ。



●ヒーローがみんなマントをつけているわけじゃないんだな。



↑「タワンダ、フォーエバー!」

(※アベンジャーズに「ワカンダ、フォーエバー!」というセリフがある)



●そうだよ。映画「ブラック・パンサー」の次回作のイメージ画像かと思った。



●ジンバブエはすばらしい、そしてこの男はすごい。



↑ぜひヴィクトリアの滝も撮影してほしい。

(※ジンバブエとザンビアの国境にある世界三大瀑布の1つ)



●彼のインタビュー動画。

●彼に敬意を表して、今からジンバブエがどんな風かストリートビューを見てくるよ。



結構マニアックな場所もカバーされているストリートビューですが、こうした人々の努力に支えられていたのですね。