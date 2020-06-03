¥Ñ¥ê£Ó£Ç¡¡µ×ÊÝ·ú³Í¤ê¤ÎËÜµ¤ÅÙ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£±£¸¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡ÈÆüËÜ¤Î»êÊõ¡É¤ò½ä¤Ã¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Íèµ¨¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò³èÈ¯²½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¤Î¶¯¹ë¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤À¡£µ×ÊÝ³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹Ì¾Ìç¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î£Å£Õ·÷³°¡Ê³°¹ñ¿Í¡Ë£³ÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤«¤éµ×ÊÝ¤ÎÉüµ¢¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Î¾ðÊó¤òÀìÌç¤Ë°·¤¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¥Õ¥§¥ó¥µ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡×¤¬¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¡¢¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤¬µ×ÊÝ³ÍÆÀ¤ØÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÌ¿¤Î£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½£Í£Æ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¡Ê£²£±¡Ë¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æµ×ÊÝ³ÍÆÀ¤ò¤â¤¯¤í¤ß¡¢¤«¤Ä¤Æ£Í£Æ´¥µ®»Î¡Ê£³£²¡á¥¨¥¤¥Ð¥ë¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤¿¥Ù¥Æ¥£¥¹¤â¼ÂÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£µ×ÊÝ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤¬´®Ç½¤À¤±¤ËÆ±¹ñÀª¤¬Í¥Àª¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤¬¼Â¤Ï¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤À¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Í¥¤¥Þ¡¼¥ë¡Ê£²£¸¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¼êÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì³«Âó¤ÎµòÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ò³«¤¡¢º£¸å¤âÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢¤·¤«¤â¥¹¥¿¡¼¤¬Íß¤·¤¤¡£¤½¤³¤Çµ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¸À¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î´Ö¤Ç¤Ï»Ô¾ì¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤ÏÆüËÜ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò½ÅÍ×»ë¡££²£°£±£¸Ç¯¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö£Ð£Ó£Ç¥¹¥È¥¢¥È¥¦¥¥ç¥¦¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÆ±¤¸½ÂÃ«¤Ë¤â¤¦£±¸®¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤¿¡£¤Þ¤¿À¤³¦½é¤Î¸ø¼°¥«¥Õ¥§¤òÅÔÆâ¤Ë³«Å¹¤·¡¢»ö¶È¤òÂ¿³Ñ²½¡£ºò²Æ¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡Ê£²£±¡Ë¤òÍèÆü¤µ¤»¡¢Â¾¥¯¥é¥Ö¤Èº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤í¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤ÇÍÎÏÁª¼ê¤Ò¤·¤á¤¯¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë°ïºà¤Îµ×ÊÝ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤ÏºòÇ¯¤â£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ëµ×ÊÝÁèÃ¥Àï¤Ë»²Àï¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ê£Ó£Ç¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤òÁÀ¤Ã¤Æ£²£°£°£°Ëü¡Á£²£µ£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó£²£´²¯¡Á£³£°²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£µ×ÊÝ³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿ËÜµ¤ÅÙ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÂ¦¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤¹Êý¿Ë¤Î¤¿¤á¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÃÇ¤ëÊý¿Ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ç®Îõ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ç¡ÈÆüËÜ¤Î»êÊõ¡É¤¬²Ö¤ÎÅÔ¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¥È¥ë¥³£±Éô¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤â¾è¤êµ¤¤À¡£ÃÏ¸µ¤Î¡Ö£Æ£ï£ô£ï£ó£ð£ï£ò¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ï£±£¸ºÐ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ¹áÀî¿¿»Ê¡Ê£³£±¡á¸½¥µ¥é¥´¥µ¡Ë¤¬½êÂ°¤·¡¢Æ±£±Éô¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤Ë½êÂ°¤¹¤ë£Ä£ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê£³£³¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤¬ÆüËÜ´ë¶È¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÏÂÀ½¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ù¥·¥¯¥¿¥·¥å¤Ï¡Êµ×ÊÝ¤ÎÂåÍý¿Í¡Ë¥í¥Ù¥ë¥ÈÄÑ¤«¤é°ì¤Ä¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£µ×ÊÝ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡×¤È¤·¡¢°ÂÃÍ¤Ç²ÃÆþ¤¬²ÄÇ½¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£ò£á£î£ó£æ£å£ò£²£°¡×¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬µ×ÊÝ¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤â¤¯¤í¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¤«¤Ä¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¡Ê£³£³¡á¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æµ×ÊÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£