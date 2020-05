『ウエストワールド』あのキャラを主人公にしたスピンオフが製作？

1973年に公開された同名映画をドラマ化したSF大作『ウエストワールド』は先日、シーズン3が終了した。放送局の米HBOがシリーズの鍵を握るあるキャラクターを主人公にしたスピンオフ版の製作を匂わせているのではないかと、ファンの間で噂になっている。米Comic Bookが報じた。

『ウエストワールド』は、アメリカの西部開拓時代などを再現したテーマパークを舞台に、AI(人工知能)のホストたちが自己を覚醒させ、やりたい放題やっていた人間に復讐を始めるSFドラマ。

同作の公式Twitterが、娼館のマダムで自己に目覚めたメイヴのGIF動画に、「メイヴ、君が始めたことを終わらせる必要がある」とのコメントを添えて投稿。

We need you to finish what you started, Maeve. May 14, 2020



すると、この投稿にメイヴを演じるタンディ・ニュートンが、「OK。わかったわ」と返信しており、そのやり取りを見たファンが、HBOがメイヴのスピンオフをほのめかしているのではないかと推測しているという。

Okay deal x May 22, 2020



一方、シーズン3最終話の展開を受けて、同投稿はスピンオフでなくシーズン4でメイヴの役割がさらに大きくなる可能性を示唆していると見る向きもあるようだ。

実際、シーズン3放送終了後にクリエイターのジョナサン・ノーランが米Varietyのインタビューの中で、それを匂わせるような発言をしている。「本作の面白い点は、それぞれの俳優が複数の役を演じることができることと、ストーリーが水面下で進んでいくことなんだ。この世界では、人の外見と中身が大きく異なることもある。実はとても複雑だったりしてね。素晴らしいキャストに恵まれたので、彼ら全員に何かしらのチャレンジをしてもらっている。これからは、キャストの一部がまったく別の状況で異なる関係を築くところを見てみたいと考えているよ」

果たしてTwitterの真意とは? 今後の展開を注視したい。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ウエストワールド』

© 2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.