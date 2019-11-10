¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ùº´Æ£¾¡Íø¡ßüâ¶¶³¤¿Í¡ßÅÄÃæ¼ù¤¬¡È3ËÜ¾¡Éé¡É¤ÇÇòÇ®¡¢°¦¤Î¹ðÇò¥¢¥¤¥¦¥¨¥ªºîÊ¸¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ°§»¢¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢º´Æ£¾¡Íø¡ÊSexy Zone¡Ë¡¢郄¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢°ªÍÈ¡¢¿åÂôÎÓÂÀÏº¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î·à¾ì100´Û¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º´Æ£¡¦郄¶¶¥Á¡¼¥à¡¢ÅÄÃæ¡¦°ª¡¦¿åÂô¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡È¹âÂ®¡É3ËÜ¾¡Éé¤¬¡£È³¥²¡¼¥à¤Ï¡¢±Ç²è¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¦´é¤Ç±Ç²èPRÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÆÀ°Õ¡ª¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¼ç±é¤ò¿©¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡ª¡×¤È¥Ï¥Ë¥«¥ß¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
º´Æ£Ê±¤¹¤ëÁÏ³Ú¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿ô³Ø¡§¡Ö¿ô»úµ²±¡×ÂÐ·è¡£¥²¡¼¥à¤Ï¡¢4ÉÃ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë°ì·å¤Î¿ô»ú¤¬½ç¤Ë10¸ÄÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤è¤êÂ¿¤¯³Ð¤¨½ñ¤ÊÂ¤Ù¤¿Êý¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£º´Æ£¤È¤ÎÂÐ·è¤ËÅÄÃæ¤Ï¡Ö12¸Ä½ñ¤¤¤Æ¤¿¡ª¡×¤È¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿10¸Ä¤è¤êÂ¿¤¯¿ô»ú¤ò½ñ¤ÊÂ¤Ù¤ëÄÁ¥×¥ì¡¼¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤µ¤é¤¦¡£ÅÄÃæ¤Ï6¸Ä¡¢º´Æ£¤Ï4¸Ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯郄¶¶VS°ª¤Ç¤Ï¡¢郄¶¶¤¬¥Ú¥ó¤Î¥Õ¥¿¤¬¼è¤ì¤º¡¢º´Æ£¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡ª¡×¤È²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¡£·ë²Ì¤Ï郄¶¶¡¦°ª¤È¤â6¸Ä¤È¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢郄¶¶Ê±¤¹¤ëÃæÌï¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¹ñ¸ì¡§¡Ö¥¢¥¤¥¦¥¨¥ªºîÊ¸¡×ÂÐ·è¡£¡È¤Ö¡¦¤é¡¦¤³¡¦¤¦¡É¤Ç°¦¤Î¹ðÇò¥¢¥¤¥¦¥¨¥ªºîÊ¸¤òºî¤ë¥²¡¼¥à¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ò¶»¥¥å¥ó¤µ¤»¤ë°¦¤Î¹ðÇòÊ¸¤òºî¤ì¤ë¤«¤¬¾¡Éé¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤â¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£°¦¤Î¹ðÇò¤Ï¡ÊÁ°¤â¤Ã¤Æ¡Ë·è¤á¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£°ìÈ¯ÌÜ¤«¤é¡Ê¡Ø¤Ö¡Ù¤Ç¡Ë¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¡¦°ª¡¦¿åÂô¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢¡Ö¤Ö¡§¤Ö¤é¤Ö¤é¤È¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë¡¢¡Ö¤é¡§¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¡×¡Ê°ª¡Ë¡¢¡Ö¤³¡§º£·î¤â¡×¡Ê¿åÂô¡Ë¡¢¡Ö¤¦¡§¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡×¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë¡£°ìÊý¤Çº´Æ£¡¦郄¶¶¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¤Ö¡§Éô³èµ¢¤ê¤Ë¡×¡Êº´Æ£¡Ë¡¢¡Ö¤é¡§¥é¥Ã¥¡¼¤À¤Ê¤¡·¯¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡×¡Ê郄¶¶¡Ë¡¢¡Ö¤³¡§º£ÅÙ¤µ¤¡¡×¡Êº´Æ£¡Ë¡¢¡Ö¤¦¡§³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¿å¤ËÆþ¤í¤¦¤è¡×¡Ê郄¶¶¡Ë¤È¡¢Äù¤Þ¤ê¤¬郄¶¶¤é¤·¤¤¤ªÃãÌÜ¤ÊºîÊ¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÇï¼ê¤¬¤¢¤Ã¤¿º´Æ£¡¦郄¶¶¥Á¡¼¥à¤Ë·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÅÄÃæÊ±¤¹¤ë¥ß¥Á¥í¥¦¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÂÎ°é¡§¡ÖËüÊâ·×¥«¥¦¥ó¥È¡×ÂÐ·è¡£¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÏÓ¤ÈÂ¤ËËüÊâ·×¤ò¤Ä¤±¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëSexy Zone¤Î³Ú¶Ê¡ÖóÊÎÛ¤Î»Ò¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢30ÉÃ´Ö¤Ç¤è¤êËüÊâ·×¤Î¹ç·×¿ôÃÍ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¾¡Íø¡£º´Æ£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤òÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£°ìÊý¤ÇÅÄÃæ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²Å¾¤¬¤êÏÓ¤ÈÂ¤ò¿¶¤ë¹Óµ»¤Ç¾¡Éé¡£¤À¤¬¡¢ÅÄÃæ¡Ö119¡×¤È¡¢¹Óµ»¤¬¼Â¤é¤ºº´Æ£¡¦郄¶¶¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È³¥²¡¼¥à¤¬·èÄê¤·¤¿ÅÄÃæ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¿ô300¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤éµã¤¯¤«¤é¤Í¡ª¡×¤ÈÃ²¤¯¤È¡¢º´Æ£¤¬¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤´ó¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ó¡Á¤È¤Í¡¢13Ëü¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ
(C)2019ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¿¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥à
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É