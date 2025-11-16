▶▶「絶景カフェ」の記事一覧はこちらから！

関東地方の絶景テラス席があるカフェ

Terrace.1

水辺の非日常なロケーション「T.Y.HARBOR」（東京）

「T.Y.HARBOR（てぃー わい はーばー）」は、天王洲アイル駅から徒歩5分ほどの場所にあります。運河沿いの外観が素敵！ 倉庫を改造したというお店に、ここはアメリカ西海岸!?と錯覚してしまいそう。

広々とした店内には、バー、ダイニング、個室、2階席、水上ラウンジ、そして運河をのぞむテラス席が。

天井が高く、開放感のある店内も素敵ですが、晴れた日には運河に吹く風が気持ちいい、テラス席を選んでみてください！

品川からもアクセスがいい天王洲アイル。週末だけでなく、平日夜にも抜群のロケーションです。

■T.Y.HARBOR（てぃー わい はーばー）

住所：東京都品川区東品川2-1-3

TEL：03-5479-4555

営業時間：11時30分〜15時（14時LO）、17時30分〜23時（22時LO） ※土・日曜、祝日は11〜16時（15時LO）、17〜23時（22時LO）

定休日：無休

■参考記事：デートにオススメ！運河沿いのレストラン「T.Y.HARBOR」のクラフトビールで乾杯！（配信日：2018.06.10）



Terrace.2

隅田川を眺めながら過ごすゆったり時間「カフェ・ムルソー」（東京）

地下鉄浅草駅からすぐ。隅田川沿いの絶好のロケーションにあるのが、おしゃれなリバーサイドカフェ「カフェ・ムルソー」です。2階と3階のカフェスペースは外から光が射し込み、とても明るく温かい雰囲気。窓際の席では、隅田川を眺めながらゆっくり過ごすことができておすすめです。

■参考記事：浅草のおすすめランチ10選｜人気のおしゃれカフェから、老舗のおいしい洋食、定番和食まで！（配信日：2025.01.01）



Terrace.3

ショッピングの休憩に。表参道を一望できるカフェ「A to Z café」（東京）

屋上で秋の風とスイーツを楽しめる表参道のカフェ「A to Z café（えー とぅ ぜっと かふぇ）」。

テラス席は裏口から向かうため、隠れスポットに来たような気分になれるのも特別感があります。扉を開ければ「六本木ヒルズ」や「スカイツリー」などの東京のランドマークと、表参道の大空が出迎えてくれます。ひとりで気分転換したいときにもぴったりな場所です。

※天候や貸切予約などによって利用できない場合もあります。

■A to Z café（えー とぅ ぜっと かふぇ）

住所：東京都港区南青山5-8-3 ｅｑｕｂｏビル 5F

TEL：03-5464-0281

営業時間：ランチタイム11時30分〜15時（土・日曜、祝日は11時〜）、ディナータイム 15〜22時（金・土曜は〜23時、日曜・祝日は〜21時）

※ラストオーダーは閉店の1時間前

定休日：12月31日〜1月2日のみ

■参考記事：【東京近郊】テラス席が人気のカフェ10選｜開放感いっぱい！都会の景色が一望できるテラスから、海・山・川を望む絶景カフェまで（配信日：2025.04.05）



Terrace.4

オープンキッチンとテラスは食事をするだけでおしゃれな気分「フレンチ キッチン」（東京）

六本木にある「フレンチ キッチン」。オープンキッチンと開放的なテラスという最高のロケーションで、食事しているだけでおしゃれな気分になれます。

もちろん料理も格別です。おすすめの「ランチブッフェ」は、土・日曜、祝日にはグラスシャンパンが付いて7150円（サービス料別）。約30種類以上のビストロ料理に加え、洋菓子の世界大会で優勝経歴をもつパティシエたちを輩出してきたペストリーチームによるスイーツもありますよ。味覚・嗅覚・視覚と、五感で季節を満喫できるはず。

■オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」（おーるでぃ だいにんぐ ふれんち きっちん）

住所：東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 2F

TEL：03-4333-8781

営業時間：ブレックファスト 6時30分〜10時30分、ランチ 11時30分〜14時30分（土・日曜、祝日 〜15時）、アフタヌーン 14時30分〜17時30分（土・日曜、祝日 15時〜）、ディナー 18時〜21時30分、バー 11時〜21時30分

定休日：無休

■参考記事：秋こそ訪れたい！オープンテラスのある東京のカフェレストラン5選（配信日：2019.09.06）



Terrace.5

地上47階の大絶景「RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE」（東京）

地上47階にある「RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE（れすとらん るーく うぃず すかい らうんじ）」。

天空のテラスで絶景に囲まれながら食事を楽しめば、晴れやかな気持ちになること間違いなしです。

■RESTAURANT LUKE with SKY LOUNGE（れすとらん るーく うぃず すかい らうんじ）

住所：東京都中央区明石町 8-1 聖路加ガーデン 47F

TEL：03-3248-0211

営業時間：ランチ 11時30分〜14時30分（14時LO）、アフタヌーン 11時30分〜17時、ディナー 17時30分〜22時（21時LO）※火曜のディナーは休業

定休日：土・日曜、祝日

※雨天・悪天候時は店内にてご案内いたします

※メニューは仕入れ状況等により変更となる場合があります。予めご了承ください

■参考記事：秋こそ訪れたい！オープンテラスのある東京のカフェレストラン5選（配信日：2019.09.06）



Terrace.6

スカイツリーと雷門を眺めながら「R restaurant & bar」（東京）

地元の人が何度もリピートするという、とっておきテラス席があるのが、浅草にある「R restaurant & bar（あーる れすとらん あんど ばー）」。

「THE GATE HOTEL 雷門by HULIC」13階のレストランと聞くと、なんとなく敷居が高そうなイメージが湧きますが、いえいえそんなことはありません。「東京スカイツリー」を目の前に眺めながら「雷門」を見下ろせるという絶景のなか、サービス料がかからないので気軽に利用できるのです。まさに、地元の人が内緒にしたい、浅草穴場の絶景スポットですね。

■R restaurant & bar（あーる れすとらん あんど ばー）

住所：東京都台東区雷門2-16-11 THE GATE HOTEL 雷門 by HULIC 13F

TEL：03-5826-3876

営業時間：朝食 6時30分〜10時30分（10時LO）、ランチ 11時30分〜14時（14時LO）、カフェ 14〜16時（15時30分LO）、ディナー 17〜23時（22時30分LO）※宿泊者は24時間利用可能

定休日：無休

■参考記事：秋こそ訪れたい！オープンテラスのある東京のカフェレストラン5選（配信日：2019.09.06）



全国の絶景カフェ

Terrace.7

隅田川一望の贅沢時間でリフレッシュ！「CLANN BY THE RIVER 」（東京）

水天宮前駅より徒歩約10分、隅田川沿いに位置する「CLANN BY THE RIVER（くらん ばい ざ りばー）」。打ちっぱなしの床や配管が見えるスケルトン天井など、あえて無骨さを残したおしゃれで開放的な空間で、海外のカフェに来たような雰囲気が味わえると話題です。

テラス席は“かわてらす”とよばれ、美しい隅田川の景色を一望できる特等席！ 朝7時からオープンしていて、モーニングに最適です。

■CLANN BY THE RIVER （くらん ばい ざ りばー）

住所：東京都江東区清澄1-1-7 LYURO 東京清澄 by THE SHARE HOTELS 2F

TEL：050-3188-8919

営業時間：7〜22時（21時LO）

定休日：不定休 ※月に一度メンテナンスあり

■参考記事：清澄白河のおしゃれカフェ18選｜ゆっくりできる川沿いテラスや、おすすめスイーツも！ （配信日：2024.09.04）



Terrace.8

鎌倉山を一望できる、開放感あふれるテラス席「ル・ミリュウ 鎌倉山」（神奈川）

鎌倉駅からバスで20分ほど、見晴バス停よりすぐのところに「ル・ミリュウ 鎌倉山（る みりゅう かまくらやま）」はあります。

お店に到着するとすぐ目に入るのが大人気のテラス席！ その絶景に思わず歓声をあげてしまいます。お天気がよい日は鎌倉山の向こうに海も見えますよ。

■参考記事：【最新】鎌倉・湘南のカフェ＆レストラン43選｜人気の絶景カフェや、おすすめ古民家カフェ、レトロな喫茶店、テラス席も！ （配信日：2025.05.09）



Terrace.9

ウェディング会場のテラス席でみなとみらいを一望「ANNIVERSAIRE CAFE みなとみらい横浜」（神奈川）

都内をはじめ、全国各地に展開する人気の結婚式場「ANNIVERSAIRE（あにべぇるせる）」。横浜・みなとみらいの施設に併設されたカフェ「アニヴェルセルカフェ みなとみらい横浜（あにべぇるせるかふぇ みなとみらいよこはま）」は、みなとみらいの大観覧車がある「よこはまコスモワールド」のすぐ隣に位置し、絶景が望める知る人ぞ知る穴場カフェです。

白を基調とした店内は、海側が全面ガラス張りで、どの席でも抜けるような開放感。テーブルが広く隣の席との距離が保たれているので、各々の会話が楽しめます。

■参考記事：【2025年最新】横浜のランチで使えるカフェ＆レストラン25選｜横浜駅、みなとみらい、元町・中華街周辺のインスタ映えカフェ （配信日：2025.08.22）



Terrace.10

江の島の頂上にある絶景カフェ「イルキャンティ カフェ江の島」（神奈川）

江の島の頂上にある穴場の絶景カフェが「イルキャンティ カフェ江の島（いるきゃんてぃ かふぇえのしま）」。高台に位置し、江の島のビーチや一番奥に位置する岩屋とは基本的に違う方角を向いています。そのため真っ青な相模湾が目の前に広がり、「ここは本当に江の島!?」と驚くような絶景を望むことができます。お店のコンセプトがイタリア、シチリア島の絶壁に立つカフェということにも納得の景色です。

■参考記事：【最新】鎌倉・湘南のカフェ＆レストラン43選｜人気の絶景カフェや、おすすめ古民家カフェ、レトロな喫茶店、テラス席も！ （配信日：2025.05.09）



Terrace.11

マイナスイオンたっぷりのテラス席で焼きたてパンを「Bakery Restaurant PENNY LANE」（栃木）

観光客で常に賑わうベーカリー＆レストランの「Bakery Restaurant PENNY LANE（べーかりー れすとらん ぺにー れいん）」。硬度ゼロのイオン水で発酵させた、ふっくらとした生地が魅力のパンを楽しめますよ。

マイナスイオンたっぷりのガーデンテラスは、特に人気の席。自然に囲まれて、ゆっくりくつろぐことができます。

■参考記事：高原の空気の中でくつろげる！那須の緑豊かなカフェ4選（配信日：2019.06.10）



中部地方の絶景テラス席があるカフェは？

中部地方の絶景テラス席があるカフェ

Terrace.1

富士山の絶景広がる十国峠！「PANORAMA TERRACE1059」（静岡）

静岡県・函南町にある「十国峠」は、旧国名の、十の国を見渡せることが地名の由来になった名所。ケーブルカーで目指す頂上には、「PANORAMA TERRACE1059（ぱのらま てらすいちまるごーきゅう）」が広がっています。

「峠チュロス」550円

食券で購入するスイーツやドリンクは、店内のほか、デッキスペースで味わうことも可能です。駿河湾方面を眺めることができ、冬は海に夕日が沈む様子が見られることも！ カフェには富士山や天空をモチーフにしたメニューが揃っています。

■PANORAMA TERRACE1059（ぱのらま てらすいちまるごーきゅう）

住所：静岡県田方郡函南町桑原1400-20

TEL：0557-83-6211（十国峠）

営業時間：ケーブルカー運行 9〜17時

定休日：荒天時

■参考記事：【静岡・函南】熱海から20分！ 富士山の絶景広がる十国峠「PANORAMA TERRACE1059」へ！ （配信日：2025.09.03）



Terrace.2

目の前に駿河湾と富士山の絶景があるカフェ「Grandmaシーサイド店」（静岡）

駿河湾と富士山を望む沼津市獅子浜にある「Grandmaシーサイド店（ぐらんましーさいどてん）」。一面に広がる駿河湾のブルーと、視線をたどった先には、富士山までも一望できます。

天気のいい日におすすめなのが「カラフルソーダ」640円や、フルーツをふんだんに使った「MIXソーダ」720円などのソフトドリンク。日に透かすとキラキラして、目の前にある水面のきらめきを閉じ込めたようです。

■Grandmaシーサイド店（ぐらんましーさいどてん）

住所：静岡県沼津市獅子浜22-27

TEL：055-939-7222

営業時間：10〜18時（16時30分LO）

定休日：火・水曜、ほか不定休あり

■参考記事：【静岡・沼津】目の前に駿河湾と富士山の絶景があるカフェ「Grandmaシーサイド店」で楽しむ、ご機嫌ティータイム （配信日：2024.10.22）



Terrace.3

海×空の360°パノラマ絶景が広がる！「Café・321」（静岡）

静岡県伊東市にある小室山山頂にある「小室山リッジウォーク“MISORA”」。海と空の雄大な自然景観を360°の大パノラマで楽しめる絶景ビュースポットです。

その山頂でひときわ目を惹く、地中に埋もれたかのようなデザインの建物。自然の地形を生かして造られた「Café・321（かふぇ さんにいいち）」は、まさに小室山と一体化したカフェ。屋外にある展望デッキと展望ブリッジの絶景オーシャンビューはとりわけ人気のスポットで、カフェで購入したドリンクなどをもって自由にくつろげる、カフェ利用者専用のスペースになっています。

■Café・321（かふぇ さんにいいち）

TEL：0557-45-1444（小室山リッジウオーク“MISORA”）

営業時間：10〜16時（時期により変動あり）

定休日：荒天時、リフト点検時

■参考記事：【静岡・伊東】海と空のパノラマ絶景が広がる！ 伊豆高原の「小室山リッジウォーク"MISORA"」（配信日：2025.09.13）



Terrace.4

富士山の絶景を楽しむ！「伊豆パノラマパーク」（静岡）

伊豆長岡・葛城山の麓からロープウェイに乗り、標高約452mの山頂へ向かいたどり着いたのは、大パノラマの絶景を見渡せる「伊豆パノラマパーク（いずぱのらまぱーく）」。山頂エリアにはソファ席が設置された碧テラス（あおてらす）やカフェなどがあり、天気のいい日には富士山も見えるんです。

左から、「葛城サンライズ」「駿河オーシャン」各550円

絶景を見ながら、お茶を楽しむこともできちゃいます。葛城山山頂エリアには自由に使用できるテーブルやベンチ、ソファなどが点在。テイクアウトしたドリンクやスイーツを味わいながら、絶景をひとり占めする贅沢な時間が過ごせます。

おいしいお茶と一緒に、伊豆の国の絶景に癒やされてみて。

■参考記事：伊豆の映えスポットはここ！絶景＆かわいいの宝庫へ"ずらし旅"はいかが？（配信日：2021.04.24）



Terrace.5

老舗ホテルのテラス席で優雅なティータイム「万平ホテルカフェテラス」（長野県）

夏は窓がフルオープンに。写真右奥のテーブルは、ジョン・レノンが家族で座った席

ジョン・レノンや三島由紀夫など、偉人からも愛されてきた日本屈指のクラシックホテル「万平ホテル（まんぺいほてる）」。アルプス館1階正面にあるカフェテラスでは、伝統のスイーツとお茶を味わいながら、クラシックホテルの雰囲気を存分に感じることができます。

多くの文化人や著名人に愛されてきたカフェテラスで味わいたいのは、万平ホテルの代名詞的スイーツ「伝統のアップルパイ」1725円です。

戦後、アメリカ兵から聞いたレシピをもとに誕生したといわれる逸品で、サクッと香ばしいパイに甘酸っぱい信州産紅玉リンゴがぎっしり入って、レーズンがアクセントに。アイスクリームをプラスすれば、温かいサクサクのパイと冷たいバニラアイスが口の中で溶け合って、至福の時間が過ごせます。

■万平ホテルカフェテラス（まんぺいほてるかふぇてらす）

住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢925

TEL：0267-42-1234

営業時間：9時30分〜18時(季節により変動あり)

定休日：無休(冬期休館あり)

■参考記事：【軽井沢町】開業130周年を迎えた万平ホテルがリニューアル！ 宿泊者以外が利用できるスポットも（配信日：2025.01.20）



Terrace.6

作家が愛した雑木林の中のテラス席「離山房」（長野県）

昭和52年（1977）にオープンした「離山房（りざんぼう）」。店名は作家・水上勉氏の命名です。

ジョン・レノン一家が軽井沢滞在中に通った店としても知られていて、写真のテラスから見える雑木林には、レノン一家が好んだ東屋があるそうですよ。

■離山房（りざんぼう）

住所：長野県軽井沢町長倉820-96

TEL：0267-46-0184

営業時間：10〜17時

定休日：水・木曜（臨時休業あり。12〜3月は休業）

アクセス：JR軽井沢駅から車で10分

駐車場：7台

■参考記事：高原リゾートのティータイムなら！軽井沢の木漏れ日カフェ5選（配信日：2019.10.01）



Terrace.7

大正チックなカフェのテラス席「旧軽井沢café涼の音」（長野）

国の登録有形文化財に指定されている、大正末期〜昭和初期築の別荘を利用したカフェ。店内には別荘で使われていた調度品が並び、古き良き時代を感じさせます。

庭に面したカウンター席と、庭にはペット連れ専用のテーブル席もありますよ。

■旧軽井沢café涼の音（きゅうかるいざわかふぇすずのね）

住所：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢972

TEL：0267-31-6889

営業時間：9時〜16時30分LO

定休日：水曜（祝日の場合は翌日、12月上旬〜3月下旬は休業）

■参考記事：高原リゾートのティータイムなら！軽井沢の木漏れ日カフェ5選（配信日：2019.10.01）



近畿（関西）地方の絶景テラス席があるカフェは？

Terrace.1

絶景を眺めながらフォトジェニックなカフェタイム「横山天空カフェテラス ミラドール志摩」（三重）

志摩半島の中央部に位置する「横山展望台」は、標高140mの高さから英虞湾の入り組んだリアス式海岸に浮かぶ美しい島々を一望できる人気のスポット。

展望台からは、時期や時間によって異なる英虞湾の風景を楽しめるのも魅力。朝の澄んだ空気のなかで見る景色も、夕暮れ時にオレンジ色に染まる湾も、それぞれに違った美しさがあります。

展望台のすぐそばにあるカフェ「横山天空カフェテラス ミラドール志摩（よこやまてんくうかふぇてらす みらどーるしま）」は、絶景を眺めながらゆったりと過ごせる人気のスポット。木の温もりを感じるナチュラルな空間で、地元食材を使ったソフトクリームやドリンクが楽しめます。

ドリンクを手に展望デッキへ出れば、青空と遠くの島々の緑、そして英虞湾の絶景を背景に、まるで絵葉書のような写真が撮れること間違いなし！

■横山天空カフェテラス ミラドール志摩（よこやまてんくうかふぇてらす みらどーるしま）

住所：三重県志摩市阿児町鵜方875-20

TEL：0599-52-0111（9時〜16時30分）

営業時間：9時〜16時30分

定休日：荒天時

■参考記事：【三重県・伊勢志摩】横山展望台で絶景を眺めながらフォトジェニックなカフェタイムを （配信日：2025.10.08）



Terrace.2

京都の絶景を静かに満喫！ 「今熊野観音寺 茶所 閑坐」（京都）

絶景に思わずため息が漏れるこの場所は、京都市東山区「今熊野観音寺」の境内にある「今熊野観音寺 茶所 閑坐（いまくまのかんのんじ ちゃじょ かんざ）」。カウンター席の奥には、青もみじが広がる静寂の世界が待っています。磨かれた黒光りの床には、靴を脱いで腰を下ろすことも可能。

思わず写真に収めたくなる美しさですが、シャッター音が静けさを壊さぬように。できれば、まぶたでシャッターを切って、心に焼き付けてください。

■今熊野観音寺 茶所 閑坐（いまくまのかんのんじ ちゃじょ かんざ）

住所：京都府京都市東山区泉涌寺山内町32

TEL：090-4011-8170

営業時間：10時頃〜16時（最終受付15時45分）

定休日：不定休

アクセス：京都市バス「泉涌寺道」から徒歩約10分

■参考記事：京都の絶景を静かに満喫！ 「今熊野観音寺 茶所 閑坐が」2025年4月に誕生 （配信日：2025.08.31）



Terrace.3

老舗和菓子店「たねや」の新店舗＆カフェ「LAGO 大津」（滋賀）

滋賀県の人気スポット「ラ コリーナ近江八幡」を手がける「たねや」の新店舗「LAGO 大津（らーご おおつ）」。

目の前に美しい琵琶湖を臨む「LAGO 大津」のテーマは「水」。いのちを育む里山「琵琶湖の森」と、雄大な琵琶湖を眺めながら、自然のなかでゆったりとカフェタイムを過ごせます。

ふわふわ食感が人気の看板商品「焼きたてたねやカステラ瀬戸内レモン」825円（〜8月下旬）は「LAGO 大津」限定。レモンの皮のすりおろしと角切りのレモンが生地に加えられていて、口に入れた瞬間さわやかな風味と香りが感じられる逸品です。

「焼きたてたねやカステラ」は季節ごとにフレーバーが変わる季節限定商品なので、何度も訪れたくなりますね。

■LAGO 大津（らーご おおつ）

住所：滋賀県大津市由美浜4番地

TEL：なし

営業時間：9〜18時（カフェ 17時LO）

定休日：1月1日、びわ湖大花火大会開催日（2025年は8月8日）

■参考記事：琵琶湖を望む新スポット！ 老舗和菓子店「たねや」の新店舗＆カフェ「LAGO 大津」がオープン （配信日：2025.07.02）



Terrace.4

リバーサイドの特等席テラス「＆ISLAND」（大阪）

おしゃれなカフェが集まると話題の中之島のリバーサイド。なかでも、大阪のランドマークのひとつ、「大阪市中央公会堂」を真正面に望める好ロケーションとして注目を集めるのが「＆ISLAND（あんどあいらんど）」です。

季節を問わず人気のオープンエアーのテラス席へ進むと、目の前には大川。そして、重厚な赤レンガの歴史的建築物「大阪市中央公会堂」が目の前にドーン！と現れます。

こちらのメニューはドリンク、フードともにテイクアウトOKなので、「中之島公園」でピクニックするのもいいですね。

■参考記事：中之島公園を目前に望むリバーサイドのテラスが特等席（配信日：2018.06.08）



Terrace.5

大阪の街を散策した後はリバービューテラス席で休憩「NORTH SHORE」（大阪）

「NORTHSHORE CAFE＆DINING 北浜店（のーすしょあ かふぇあんどだいにんぐ きたはまてん）」があるのは、川沿いにおしゃれなカフェが集まる、水都・大阪を象徴する北浜エリア。大阪メトロ北浜駅からすぐ、京阪なにわ橋駅から徒歩3分の好立地です。

土佐堀川に面した開放的なテラス席は、行き交う船を眺めながら過ごせる、まさに都会のオアシス空間。テラスはペットも入店可能です（小型犬などに限る）。

■NORTHSHORE CAFE＆DINING 北浜店（のーすしょあ かふぇあんどだいにんぐ きたはまてん）

住所：大阪府大阪市中央区北浜1-1-28 ビルマビル1F

TEL：なし

営業時間：7〜18時（17時LO）

定休日：不定休

アクセス：大阪メトロ北浜駅からすぐ。または京阪なにわ橋駅から徒歩3分

■参考記事：大阪「NORTHSHORE」の新メニュー・チョコベリーがSNSでバズり中！絶品イチゴと上質チョコのマリアージュ （配信日：2024.03.30）



Terrace.6

リバーサイドで味わうティラミスは絶品！「MOTO COFFEE」（大阪）

大阪・北浜の土佐堀川沿いにたたずむ「MOTO COFFEE（もと こーひー）」。

3フロアあるなかでいちばん人気なのは、1階川沿いのテラス席。水の流れを眺めながらゆっくりくつろぐひと時は、実に心地よいものです。対岸には中之島のシンボル「大阪市中央公会堂」も見えて、なんだか得した気分になりますよ。

■参考記事：今日はどのフロアかな？リバーサイド「MOTO COFFEE」でゆったりブレイクタイム（配信日：2018.07.15）



Terrace.7

北浜エリアのリバービューをテラスで贅沢に楽しむ！「MOUNT」（大阪）

大阪・北浜周辺はレトロな建築物を利用した、モダンな雰囲気のカフェやレストランが集まることで人気のエリア。リバーサイドカフェ「MOUNT（まうんと）」も、レンガ建築のビル1階で営業。最寄り駅は地下鉄堺筋線・京阪本線の北浜駅ですが、大阪駅（梅田）が起点なら地下鉄御堂筋線を使って淀屋橋駅からアクセスするのがスムーズです。

「MOUNT」でのお目当ては、もちろんテラス！ 広々としたウッドデッキから、目の前を流れる土佐堀川のせせらぎを間近に感じることができます。対岸の中之島には、北浜エリアのシンボルである「大阪市中央公会堂」が。赤レンガとネオ・ルネッサンス様式が印象的な外観が、水辺の風景にくっきりと浮かび上がります。

「シナモンシュガー揚げパン」390円、「ホットコーヒー」390円（セットで750円）

「MOUNT」のホットコーヒーは、中米グアテマラ産の豆を中煎りで使用。スッキリとした飲み口とフローラルな香りが楽しめる一杯です。

コーヒーのお供には、イチオシメニューの揚げパンをぜひ。3種ある揚げパンのなかで最もスタンダードな「シナモンシュガー揚げパン」は、香り豊かなシナモンシュガーが生地にもたっぷり。フカフカのコッペパンとシャリシャリした砂糖の食感のコントラストは、思わず「これぞ揚げパン！」と言いたくなるほど間違いのないおいしさです。

■MOUNT（まうんと）

住所：大阪府大阪市中央区北浜2-1-17

TEL：06-6227-8024

営業時間：11〜18時（日曜は〜17時30分）※ラストオーダーは閉店30分前

定休日：無休

■参考記事：大阪・北浜のテラスカフェ「MOUNT」で最高のリバービューを（配信日：2022.02.22）



Terrace.8

緑広がるテラス席にうっとり。「伏見稲荷大社」すぐ「Vermillion - cafe.」（京都）

「伏見稲荷大社」からすぐの場所にある「Vermillion - cafe.（ばーみりおん かふぇ）」は、オーストラリアに長くお住まいだったご夫婦が、現地の雰囲気をそのまま京都に展開したいと立ち上げたお店です。

人気の理由は、この見事なテラス席！ 当初は住居用にと考えていた物件でしたが、「この景色を見ながらのんびりすれば、旅の疲れも癒やされそう」と店舗への改築を決意。木々に囲まれるように過ごせると口コミで広がり、今では開店から閉店までお客さんがが途切れることがないほどの人気店となっています。

■Vermillion - cafe.（ばーみりおん かふぇ）

住所：京都府京都市伏見区深草開土口町5-31

TEL：なし

営業時間：9時〜15時30分（ブランチは13時30分まで）

定休日：不定休 ※公式SNSを要確認

■参考記事：【京都】緑広がるテラス席にうっとり。伏見稲荷大社すぐの「Vermillion - cafe.」で絶品&絶景ブランチ （配信日：2024.05.18）



Terrace.9

絶景フォトスポットがいっぱい！「幸せのパンケーキ 淡路島テラス」（兵庫）

淡路島の北西部の夕日がきれいな海岸線・淡路サンセットライン沿いに、リゾートカフェ「幸せのパンケーキ 淡路島テラス（しあわせのぱんけーき あわじしまてらす）」はあります。広大な敷地にある海沿いのカフェで、総席数はなんと約500席！

青い海と空へと向かう「幸せの階段」は、今や淡路島を代表するフォトジェニックスポットのひとつ。韓国で話題の「天国の階段」を参考にして作られた階段のオブジェで、空に浮かんでいるようなドラマティックな写真が撮影できます。

左から「島のシトラスソルティースカッシュ」619円、「国産いちごたっぷりのいちごショートパンケーキ」1346円

こちらは、高純度のマヌカハニーと北海道産発酵バターを使用し、オリジナルの製法で作った、ふっくらしっとりの食感がやみつきになるパンケーキ。「国産いちごたっぷりのいちごショートパンケーキ」は淡路島限定のメニュー。少し酸味のあるイチゴとパンケーキの相性が抜群です。

■幸せのパンケーキ 淡路島テラス（しあわせのぱんけーき あわじしまてらす）

住所：兵庫県淡路市尾崎42-1

TEL：0799-85-1111

営業時間：10時30分〜18時40分LO（土・日曜、祝日は9時〜）

定休日：不定休

■参考記事：幸せのパンケーキ 淡路島テラスの「幸せの階段」で絶景フォト♪おすすめメニューから新登場の個室までご紹介！（配信日：2021.11.01）



Terrace.10

滋賀随一の絶景スポット「びわ湖バレイ／びわ湖テラス」（滋賀）

滋賀県が有する日本一の湖・びわ湖。そんなびわ湖を見下ろすことのできる絶景スポット「びわ湖バレイ／びわ湖テラス（びわこバレイ びわこテラス）」は滋賀の必訪スポット。

「びわ湖バレイ」とは、標高1108mの打見山と標高1174mの蓬莱山、ふたつの山頂を結ぶ一帯の総称。そこへ2016年、展望スポットとカフェを備えて加わったのが「びわ湖テラス」です。カフェ、アクティビティ、ロープウェイやリフトでの空中散歩など、楽しみが満載の人気スポットです。

■びわ湖バレイ／びわ湖テラス（びわこバレイ びわこテラス）

住所：滋賀県大津市木戸1547-1

TEL：077-592-1155

営業時間：季節により異なる（公式Webサイトで要確認）

定休日：点検休業期間あり（公式Webサイトで要確認）

アクセス：湖西道路志賀ICから約5分

■参考記事：「びわ湖バレイ／びわ湖テラス」 滋賀随一の絶景スポットの楽しみ方を徹底解説 （配信日：2023.03.01）



Terrace.11

青い海と白い砂浜を一望するテラス「Café Glück」（和歌山）

青い海と白い砂浜がどこまでも続く和歌山・磯の浦ビーチ。一年中楽しめるサーフスポットとして知られていますが、7・8月は水浴場エリアと区分され、賑わいはピークを迎えます。そのビーチの目の前にあるのが「Café Glück（かふぇ ぐりゅっく）」です。

大人気のビーチを一望できるテラス席は、慌ただしい日常を忘れてしまう心地よさ。週末は真っ先に埋まってしまうので、あらかじめ電話予約するのがおすすめです。

トロピカルなメニューと遮るものがない雄大な景色で、いつでもバカンス気分を満喫できます。ホットドッグはドリンクとセットで500円〜と大人気。フードもドリンクもテイクアウトOKなので、満席時は海岸でピクニック気分を楽しんで。

■参考記事：予約必須！渚のオーシャンビューテラスでバカンス気分を味わおう（配信日：2018.07.19）



Terrace.12

サンセットでオレンジに染まる最高なロケーション「ボートカフェ衣奈マリーナ」（和歌山）

和歌山市内から南へ車で約1時間。日高郡由良町にある衣奈海水浴場の北にある「ボートカフェ衣奈マリーナ（ぼーとかふぇえなまりーな）」。海を目の前にするテラスと、印象的な青いドアがお出迎えしてくれます。大きな窓の外には、真っ白なテラスが広がります。

いつも快適に過ごせるようにと、屋外は半年に一度のペースでオーナー自らが塗装しています。サンセットタイムはオレンジ色に染まる海を見下ろせる、最高にロマンチックな場所になりますよ。

■参考記事：休日ドライブで行きたい！大きな海を目の前にするリゾートカフェ（配信日：2018.10.05）



中国・四国・九州地方の絶景テラス席があるカフェは？

Terrace.1

五重塔や瀬戸内海を望むテラス「牡蠣祝」（広島）

瀬戸内海、弥山、「厳島神社」などの観光スポットがそろった宮島。

観光エリアからは少し離れた高台にあるのが、人気の牡蠣料理店「牡蠣屋」が手がける「牡蠣屋のオイル漬け」コンセプトショプ「牡蠣祝（かきわい）」です。

このカフェのテラスは、五重塔と瀬戸内海が見渡せる最高のビュースポット！ ぜひテラスでティータイムを楽しんで。

■参考記事：絶景カフェで憩いのひととき！のんびり楽しむ広島宮島デートプラン（配信日：2019.08.21）



Terrace.2

瀬戸内の海風を感じながら過ごすカフェ「5 COFFEE MARKET」（広島）

広島・呉の海沿いにある「5 COFFEE MARKET（ふぁいぶ こーひー まーけっと）」。大きく書かれた“5”の看板が目印です。

個性的なお店を目指して作ったという、コンテナ風の外観がおしゃれ。SNSで話題になり、口コミで人気店になったそう。

外には広いテラス席も。海が近く、開放的でなんとも気持ちいい。お天気のいい日には、こちらでカフェタイムを楽しむことができます。

ゆったりとしたソファ席や南国気分が味わえるウッド調の席など、いろいろなタイプの席が並びます。海を眺めながら静かに物思いにふけるのもよし、オーシャンビューの景色でセレブ気分を味わうもよし！ 瀬戸内海の穏やかな海風を感じながら、思い思いの時間を過ごすことができますよ。

■参考記事：目の前は瀬戸内海！コンテナみたいなカフェでフォトジェニックなティータイム（配信日：2019.06.23）



Terrace.3

絶景と絶品を一度に堪能「open cafe 遠見茶屋」（愛媛）

愛媛県今治市の「カレイ山展望公園」の山上にあり、瀬戸内海を見晴らせるカフェ「open cafe 遠見茶屋（おーぷんかふぇ とおみちゃや）」はロケーション抜群！ 窓がなく開放感たっぷりで、店内には心地の良い風が通り抜けます。絶景を眺めながら身も心も綺麗にリフレッシュ！

「本格派のカレーライス・サラダ付き」800円、ドリンクセット1150円

提供は11時30分〜、25食限定の、鯛のブイヨンに香味野菜やスパイスを合わせた絶品カレーを、壮大な景色と堪能しましょう。彩り豊かな野菜と香辛料の香りが食欲をそそります。

■open cafe 遠見茶屋（おーぷんかふぇ とおみちゃや）住所：愛媛県今治市宮窪町宮窪6363-1営業時間：10〜16時定休日：月〜金曜（祝日の場合は営業）、12〜3月

■参考記事：瀬戸内でも指折りの景色！しまなみ海道「大島」の絶景＆グルメスポット4選（配信日：2020.07.23）



九州地方の絶景テラス席があるカフェ

Terrace.1

全席オーシャンビューの絶景！ 糸島の海辺のカフェ「HACHIDORI」（福岡）

福岡県糸島市の海辺にあるカフェ「HACHIDORI（はちどり）」は、西日本最大級のトレーラーハウスを店舗にした絶景レストラン。

海側の大きな窓横のテーブル席とソファ席、またウッドデッキのテラス席は全席オーシャンビューで、海を眺めながら食事とカフェが楽しめます。

ランチタイムは、真空低温調理の肉料理をメインにした、前菜5種盛り、旬菜ポタージュ、メインディッシュ（牛または豚または鶏）、パン、デザート、食後のドリンクが付いたランチコース2500円〜と、アラカルトが味わえます。また、カフェメニューは終日利用可能。

糸島のきれいな海を眺めながら、こだわりの料理とスイーツ、ドリンクをゆっくり楽しみませんか。

■HACHIDORI（はちどり）

住所：福岡県糸島市志摩岐志1510-1

TEL：092-332-0723

営業時間：11〜19時（ランチ14時30分LO、すべて17時30分LO）※ディナー利用は要予約

定休日：火曜

■参考記事：全席オーシャンビューの絶景！糸島の海辺のカフェ『HACHIDORI』であまおうのいちごタルトとスムージーを味わう（配信日：2021.03.21）



Terrace.2

フォトジェニックなテラスで海のサンセットを眺める「Beach Cafe SUNSET」（福岡）

福岡市の西側に隣接する糸島は、福岡市街地から車で30分ほどに位置する海・山に囲まれた自然たっぷりのエリア。そんな糸島にある地元のサーファーも訪れる老舗のカフェ「Beach Cafe SUNSET（びーち かふぇ さんせっと）」。

テラス席はもちろん、店内からも海を望むロケーションが自慢。桜井二見ヶ浦に近いだけあり、こちらも美しいサンセットが見られることで知られています。ぜひ、日没の時間に合わせて訪れてみてください。

おいしい料理をいただきながら、刻一刻と変わっていく、空と海の絶景に酔いしれましょう。

■参考記事：週末は海カフェでまったりと！福岡のプチリゾート・糸島ドライブ旅（配信日：2019.09.11）



Terrace.3

海の向こうは軍艦島！「Bremari」（長崎）

長崎市街からひと足のばしても行きたい、長崎半島の海岸沿いにあるピッツァ店「Bremari（ぶれまりー）」。店頭に置かれたサーフボードが目印です。

左から「サンセットパイン」「シトラスシスターズ」「みかんココ」各560円

お店に入ると、目の前に海！ 手が届きそうなほど近くに海があり、潮風が気持ちいいテラス席は、気候がいい日は平日でも満席に。晴れた日には、正面にくっきりと軍艦島が見えますよ。

■Bremari（ぶれまりー）

住所：長崎県長崎市南越町191-1

TEL：070-2372-0103

営業時間：11時30分〜ピザ生地がなくなり次第終了

定休日：月曜 ※不定休あり

■参考記事：景色最高！ごはんも美味しい!!"長崎カフェ巡り"で一度は行きたい大人気カフェ（配信日：2019.06.01）



Terrace.4

ビーチまで30秒の贅沢なロケーション「Blue Turtle」（沖縄）

宮古島から伊良部大橋を渡っていく伊良部島。伊良部島は、宮古ブルーの海に囲まれた絶景スポット満載の島でもあります。

なかでも美景ビーチとして名高い「渡口の浜」の目の前にあるのが白亜の海カフェ「Blue Turtle（ぶるー たーとる）」。

お店の目の前にある「渡口の浜」は、パウダーサンドの砂浜の向こうに澄んだブルーグラデーションの海が広がる島内屈指の美景ビーチ。店先のテラス席からビーチまでは徒歩わずか30秒ほど。こんな贅沢なロケーション、なかなかありません。

「スムージー」各864円

外階段から上がれる屋上もテラス席として開放されていて、ここからの眺めが最高！ 約800m続く真っ白な砂浜に打ち寄せる波、そしてこれぞ「宮古ブルー」という鮮やかで透明感のあるブルーの海…、しばし言葉を忘れてしまうほど美しい景色が広がっています。



ぜひ、満潮の時間帯を目指してベストビューを心ゆくまで楽しんでくださいね。

■Blue Turtle（ぶるー たーとる）

住所：沖縄県宮古島市伊良部伊良部1352-16

TEL：0980-74-5333

営業時間：11〜22時（21時LO）

定休日：無休（荒天時を除く）

■参考記事：宮古ブルーの絶景！最高のオーシャンビューが待っている、伊良部島の海カフェ（配信日：2019.07.16）



