12月20(金)に日米同時公開となる『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』の最新予告篇(←篇の字の芸が細かい)が一斉解禁され、スカイウォーカー家の物語を描く完結編の、その一部が明らかとなった。

解禁となったファイナル予告映像には、これまでの新旧のキャラクターが一堂に介するほか、SWらしい戦闘シーンの数々もいくつも登場。ただ、C-3POが意味深なセリフを放っていたり、ルークやレイアなどのナレーションも入ってはいるものの、前回の映像初解禁時で話題になったパルパティーン皇帝の登場ほのめかしや、赤いライトセーバーをブン回す闇堕ち状態のレイのような、誰の目も引きそうなキャッチーな要素は控え目で、サーガの完結編らしく、どっしりとしたおごそかな雰囲気となっている。

なお、映像解禁の現地時間10月21日は、亡くなったキャリー・フィッシャーさんの誕生日でもあり、今回の予告映像にもちょっとだけ登場。『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』の公開が楽しみです。

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

12月20日(金)全国ロードショー

ウォルト・ディズニー・ジャパン

(C) 2019 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

