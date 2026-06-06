USEN-ALMEXは、ソラーレ・ホテルズ・アンド・リゾーツが運営するザ・スクエアホテル銀座に、手のひら認証サービス「Gen-pa（ジェンパ）」を導入した。Gen-paは手のひらの表面にある掌紋と内部の静脈をダブルで同時認証するマルチモーダル認証を採用し、0.3秒以内に認証が完了する。ガイド不要で手をかざすだけで使え、水平95度×垂直116度の広い角度許容範囲と暗所対応により設置場所を選ばないという。内蔵された暗号チップにより