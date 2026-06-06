記者団の取材に応じるオープンAIのサム・アルトマンCEO＝3日、米ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、政府が米国の人工知能（AI）企業の株式取得を検討していると明らかにした。「米国民がAIの成功から利益を得られる方法を議論している」と説明。ホワイトハウスで関連企業との会合を近く開催する考えも示した。トランプ氏は株式取得に関し「一部が米国民に提供され、実質的に国民が企業の