外務省は、ボリビアでの抗議活動の激化や緊急事態宣言発出の可能性に関するスポット情報を発出した。2025年11月に発足したパス政権に対し、従来からの経済不況や各種政策への不満から、各種労働団体による抗議活動が続いている。特にラパス市や隣接するエルアルト市内では、5月1日のメーデーを起点に、教職員連盟、農民連盟、鉱山労働者団体、ボリビア中央労働組合（COB）、エボ・モラレス元大統領支持団体などの各種団体によるデ