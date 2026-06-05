ニュージーランド航空は、IBS Softwareの旅行テクノロジープラットフォーム「iRetail」を活用し、世界初のエコノミー・プレミアムエコノミークラス向け機内スリープポッド「Skynest（スカイネスト）」の販売を開始すると発表した。スカイネストは、オークランド〜ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ線に今年後半から導入され、利用者は4時間単位でポッドを予約・利用できる。従来の航空システムでは対応できなかったこうした全く新