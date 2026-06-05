ブレイク必至のスター候補を紹介するシリーズ“TOP PROSPECT（有望株）”。今回は、2028年のロサンゼルスパラリンピックで連覇を目指す車いすラグビー日本代表の期待の新戦力、西村柚菜（にしむら・ゆうな）選手です。サッカーに打ち込んでいた少女が、パラ陸上競技で日本記録を打ち立て、さらには車いすラグビー日本代表へ――。ひたむきに世界の舞台へ駆け上がるその軌跡と、彼女の素顔に迫ります。西村 柚菜（にしむら・ゆうな