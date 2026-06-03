サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会に臨む日本代表は2026年6月2日、全日空（ANA）のチャーター機で成田空港を出発し、11時間強かけて事前合宿地のメキシコ・モンテレイに到着した。出発時、搭乗ゲート前で行われた式典に登場した一行はスーツ姿で、森保一監督を先頭に遠藤航主将（リバプール）ら選手全26人が集結。最年長の39歳で５大会連続のＷ杯出場となった長友佑都選手（FC東京）は、「闘魂」と書かれた日の丸入り鉢