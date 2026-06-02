【キヨシスタイル！】今年もパ・リーグが強い。交流戦は3分の1を終え、パの21勝14敗1分け。63勝43敗2分けと大きく勝ち越した去年とほぼ同じペースで来ている。見ていて何を一番感じるかと言えば、スイング。同じ凡退でも、当たれば全部スタンドインするんじゃないかと思わせるのがパの打者なんだよね。5月28日の東京ドーム。ソフトバンクの4番、栗原が2回に逆方向の左翼席へ放り込み、7回にはバックスクリーンへ。体は1メー