タレントで女優の鈴木紗理奈（48）が1日、インスタグラムを更新。ストーリー機能を使って近況を報告した。鈴木は「今日もドラマの撮影向かいますー」と女優としての活動を報告。また、複数のサプリメントを手にした写真もアップし、「美肌、腸活、ヘアケア的なサプリたち飲むサプリがどんどん増えて、これ」と紹介。さらに「これにプラスしてイソフラボンも」と多くの種類を摂取している現状を明かした。タレントあのとの騒動に