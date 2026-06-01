2026年５月31日、日本代表はアイスランド代表を１−０と下した。決勝点を決めたのは途中出場の小川航基だ。87分、菅原由勢の右サイドからのアーリークロスにヘッドで合わせて均衡を破った。偶然のゴールでは決してない。実際、小川はベンチにいた前半から菅原とコミュニケーションを取っていた。「前半からゴール前のシーンが少ないと由勢と話していて。どんな形でもいいからとりあえずボールをゴール前に運んで、なんとしてで