「毎日忙しくて、本を読む時間がない」――多くのビジネスパーソンがこうした悩みを抱えているのではないでしょうか。しかし、それは逆で、本を読まないから、いつまでも忙しさから逃れられないのだ、と出版コンサル会社代表の石川和男さんはいいます。石川さんの著書『誰でもできて100％仕事の成果が出る 速効読書』（青春出版社）から、仕事のやり方が変わり、時間の使い方が変わり、結果、人生が変わる「1日15分の読書術」を紹