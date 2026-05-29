香川県庁防災事務室で行われた訓練高松市番町 災害の発生や避難情報などを共有するシステム「Lアラート」を使った訓練に香川県と県内の市や町などが参加しました。 訓練は、梅雨や台風シーズンを前に毎年全国で行われています。香川県内の各地に大雨や土砂災害に関する「レベル4」の危険警報などが発令された想定です。 それぞれの市や町が入力した避難指示や避難所開設などの情報を「Lアラート