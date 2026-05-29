中国生態環境部はこのほど、海洋ごみの清潔度に関する定量的評価と分類基準を規範化する中国初の管理措置である「海湾清潔指数評価技術方法（試行）」を発表しました。紹介によると、この技術方法は、海が陸地に入り込んだ部分である湾（海湾）を基本的な評価単位とし、ドローンによる空撮と、手作業による調査・モニタリングの二つの技術手段を通じて、主に砂浜のごみ被覆率、砂浜のごみ密度、海面浮遊ごみ密度の三つの核心的指標