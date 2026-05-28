先日、Nothingの最新スマホ「Phone (4a) Pro」のレビューをお届けしましたが、その弟機ともいえるモデルとして「Phone (4a)」が発売中です。「プロ」が付かないバリューモデルですね。 「Phone (4a)」の公式サイトでの価格は、RAM8GB+ストレージ128GBモデルが58,800円。RAM8GB+ストレージ256GBモデルが64,800円です。カラバリはホワイト、ブラック、ピンク、ブルーの4色展開。 同時期に登場した、プロとそうでないモデル